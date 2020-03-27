رسالة من طبيب كندي: إلزموا بيوتكم فليس هناك دواء أو مطعوم سحري – فيديو

كندا-خرج أحد الأطباء في كندا اليوم ليطل علينا في فيديو مترجم يقول فيه : أنه الدكتور باجرا ، ويعمل في الخطوط الأمامية لمواجهة الوباء في كندا ، أريد أن يشارك لحظات ما يحدث في طوارئ المستشفيات لم يرها أحد من قبل وأتمنى أن لا يرى الناس هذه اللحظات

يقول باجرا أن هذا الفايروس ذكي وينتقل بسرعة فهو سريع الانتشار كالانفلونزا وخطير كالسارس ويجمع الاثنين معا .. من أهم طرق إنتشاره ويجعل النار في الهشيم هو أنه يعدي الغير قبل أن تعلم أنك مصاب ، حتى أنه وللحظة الظهور في الفيديو قال أنه ممكن أن يكون ناقلا للمرض قبل أن تظهر اعراضه عليه غدا أو بعد غد ..

يقول أن الأرقام التي نراها على وسائل الإعلام ، أرقام غير دقيقة ، فهي للذين تم فحصهم والتأكد من أصابتهم ، ولكن هنالك العديد من المصابين وهم ينقلون المرض الآن دون أن نعلم عنهم لانه لم يتم فحصهم ..

يقول أن كندا قامت بتكثيف الفحص في الأيام السابقة ولكن سيزداد الوضع سوءا في الأيام القادمة ، النظام الصحي والعاملين يبذلون قصارى جهدهم ..

ثم يقول : قد يكون كشخص يبدي الذعر ، ويتمنى لو كان مخطئا ..

ثم شدد على التقيد بتعليمات السلامة العامة وعدم الخروج نهائيا من المنازل أو دعوة الاصدقاء أو الإختلاط معهم أو مقاربتهم ، سلّوا انفسكم بأي شيئ لكن لا تتقابلوا حتى نحد من انتشار المرض ، تصرف وكأنك مصاب وأن الجميع من حولك مصابين

يقول أيضا أنهم ممكن أن يجلبوا المزيد من أجهزة التنفس ولكن من سيعمل عليها إن تفشى المرض ؟

لدينا عدد محدود من الطواقم الطبية وفي المحصلة سيصابون وليس لدينا الوقت لتدريب طواقم جديدة ، يمكننا التعامل مع عدد معين من الحالات ، بعد ذلك يفضل أن لا يقول ماذا سيحصل ، حتى أننا طلبنا من المتقاعدين العودة إلى الخدمة وهذا لن يكون كافيا

عليكم التباعد ، إلزموا بيوتكم فهذا ما سيخرجنا من هذه الأزمة ، ليس هنالك مطعوم أو دواء سحري

إعمل لأجلي كي أعمل لأجلك ، رجاءا ..