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رسالة من كاسياس إلى جماهيره بعد “الأزمة القلبية”

منذ 4 ساعات
حارس ريال مدريد التاريخي حقق عددا من الألقاب بقميص الملكي

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الغد- لجأ حارس المرمى الإسباني المخضرم إيكر كاسياس، إلى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لطمأنة الجماهير بعد تعرضه لأزمة قلبية، الأربعاء.

وأصيب كاسياس (37 عاما) بأزمة مفاجئة خلال التدريب الصباحي لفريقه بورتو البرتغالي، ونقل إلى المستشفى حيث تم تشخيص حالته على أنها احتشاء في عضلة القلب.

وذكرت وسائل إعلام برتغالية، آنذاك، أن كاسياس أجرى عملية جراحية وابتعد عن مرحلة الخطر، وحالته الآن مستقرة.

وفي وقت لاحق، نشر كاسياس منشورا موحدا على مختلف حساباته بالمواقع الاجتماعية، قال فيه: “كل شيء تحت السيطرة هنا. حالة كبيرة من الخوف لكنني لا أزال قويا. شكرا جزيلا على كل رسائلكم وحبكم”.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن حارس مرمى ريال مدريد السابق سيغيب عن المباريات المتبقية من الموسم الجاري لفريقه، الذي يقضي معه موسمه الرابع، وحقق معه لقب الدوري الموسم الماضي.

يذكر أن حارس الفريق الملكي التاريخي حقق 20 لقبا بقميص “الميريغي”، كما توج بألقاب يورو 2008 و2012 وكأس العالم 2010 مع منتخب إسبانيا.

وخاض كاسياس 42 مباراة مع بورتو في جميع المسابقات خلال الموسم الجاري.-(سكاي نيوز عربية)

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