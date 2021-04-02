رسالة من نجوم الكرة للجنة أوضاع اللاعبين

عمان – الغد – وجه عدد من نجوم الكرة الأردنية، رسالة إلى لجنة أوضاع اللاعبين في اتحاد الكرة، بضرورة تغيير النهج في الموسم الكروي الجديد، للمساعدة على مناقشة الشكاوى التي يقدمها اللاعبون ضد أنديتهم، وتحتاج لسنوات أحيانا حتى النظر فيها.

ولفت لاعبون، في حديثهم لـ”الغد”، إلى أن لجنة أوضاع اللاعبين، تعرضت لانتقادات كثيرة في العام الماضي، نتيجة تأخرها في عقد اجتماعاتها، وتأخرها في البت بشكاوى قدمت قبل أكثر من عام، وهذا الأمر يعرض اللاعبين للظلم، كما أنه يشجع الأندية على المضي قدما في “تنطيش” صرف مستحقات لاعبيها.

وتحدث لاعبون عن مكونات اللجنة، منادين بضرورة تشكيل لجنة قادرة على عقد جلسات في أي وقت، وهو مطلب مهم في الموسم الحالي، في ظل الإقبال المتوقع على تقديم الشكاوى، وهو ما يحتاج للجنة أكثر نشاطا. -(أخبار النجوم)