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رسامة كفيفة تفاجئ إعلاميا على الهواء ببورتريه يشبهه كثيرا (فيديو)

10:54 م2022-01-29
رسامة كفيفة تفاجئ إعلاميا على الهواء ببورتريه "يشبهه كثيرا" (فيديو)
رسامة كفيفة تفاجئ إعلاميا على الهواء ببورتريه "يشبهه كثيرا" (فيديو)

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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ردة فعل الإعلامي السعودي جمال المعيقل، لدى رؤيته رسمة لرسامة كفيفة تدعى أمجاد، رسمته فيها على الهواء دون أن تراه.

وتداور رواد مواقع التوصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مذيع برنامج “ياهلا” يبتسم عندما شاهد الصورة التي رسمتها أمجاد، ومن ثم يتوجه لها بالقول: “الله يعطيكي العافية”، مضيفا: “أرى أنها تشبهني كثيرا.

من جانبها، أوضحت أمجاد قائلة: “رسم اللوحة يستغرق عادة من 6 ساعات إلى أسبوع، ومن ثم تراجعها أسرتي للتأكد من تطابق الرسم مع الشخصية الحقيقية”.

المصدر: RT

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