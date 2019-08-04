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رسمياً .. الجزائري بن ناصر الى ميلان الايطالي

منذ 17 دقيقة

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روما – أعلن نادي ميلان الإيطالي عن تعاقده مع لاعب الوسط الجزائري الدولي إسماعيل بن ناصر لمدة 5 سنوات.

وأصدر النادي “اللومباردي” بيانا رسميا، جاء فيه: “يُعلن نادي ميلان التعاقد مع اللعب اسماعيل بن ناصر من إمبولي، وانتقل لاعب الوسط الجزائري بشكل نهائي الى النادي بعقد يمتد لـ 5 سنوات”.

ولعب بن ناصر مع منتخب فرنسا تحت 19 عاماً، قبل أن يُقرر الدفاع عن ألوان منتخب الجزائر الأول ويحرز في صفوفه كأس الأمم الإفريقية الشهر الماضي في مصر.

وكان بن ناصر انتقل الى إمبولي صيف العام 2017 قادما من آرسنال الإنجليزي، حيث أمضى موسمين 2015-2017. (أ ف ب)

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