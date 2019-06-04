رسمياً.. الصربي يوفيتش مهاجم فرانكفورت إلى ريال مدريد بأكثر من 67 مليون دولار

برلين- سينتقل المهاجم الصربي لوكا يوفيتش من أينتراخت فرانكفورت إلى ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعقد يمتد حتى 2025 في انتظار اجتيازه الكشف الطبي كما أعلن الناديان يوم الثلاثاء.

وانضم يوفيتش (21 عاما) إلى أينتراخت في 2017 من بنفيكا وسجل 17 هدفا في 32 مباراة بدوري الدرجة الأولى الألماني الموسم الماضي بجانب عشرة أهداف في 14 مباراة بالدوري الأوروبي بعد الوصول للدور قبل النهائي.

وقال فريدي بوبيتش المدير الرياضي لفرانكفورت ”إنها خسارة كبيرة لنا على المستوى الرياضي. يتمتع بطاقة هائلة وبات سلاحا تهديفيا معروفا حول أوروبا“.

وساعد يوفيتش فرانكفورت في احتلال المركز السابع بالدوري الألماني بعد أن حول النادي إعارته إلى عقد ثابت قبل شهرين.

ولم يكشف الطرفان عن تفاصيل مالية لكن وسائل اعلام ذكرت أن قيمة الصفقة تزيد على 60 مليون يورو (67.5 مليون دولار).

ومن المتوقع أن يبيع ريال مدريد العديد من اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية لتجديد الدماء بعد موسم محبط أنهاه في المركز الثالث بالدوري كما خرج من دور 16 بدوري أبطال أوروبا.(رويترز)