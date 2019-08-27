رسمياً .. الكبير يخلف جيريس في تدريب المنتخب التونسي

تونس – أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم الثلاثاء، تعيين منذر الكبيِّر مدربا للمنتخب الوطني بعقد يمتد حتى عام 2022، خلفا للفرنسي ألان جيريس الذي فسخ التعاقد معه بعد نهائيات كأس الأمم الإفريقية هذا الصيف.

وأورد الاتحاد في بيان على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: “قرر المكتب الجامعي التعاقد مع السيد منذر الكبيِّر ليكون ناخبا وطنيا لصنف الأكابر (مدربا للمنتخب الأول) لمدة 3 سنوات”، أي حتى عام 2022 الذي يشهد إقامة النسخة المقبلة من نهائيات كأس العالم في قطر.

الاتحاد التونسي يعين منذر الكبير مدربا للمنتخب الأول لمدة 3 سنوات — beINSPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) August 27, 2019

وسيتولى الكبيِّر البالغ من العمر 49 عاما، الإشراف على المنتخب الوطني للمرة الأولى في مسيرته، بعدما تولى تدريب أندية محلية أبرزها الترجي والنجم الساحلي والنادي البنزرتي.

ويأتي تعيين المدرب الجديد بعد نحو أسبوع على إعلان الاتحاد التونسي فسخ التعاقد مع المدرب الفرنسي المخضرم ألان جيريس، بعد أسابيع من قيادته المنتخب للحلول رابعا في نهائيات أمم إفريقيا 2019. (أ ف ب)