رسمياً.. رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

لندن- أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوم الجمعة، تعاقده رسميا مع لاعبه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو قادما من صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وقال النادي الإنجليزي في بيان صحافي: يسعد مانشستر يونايتد أن يؤكد أن النادي توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس بشأن انتقال كريستيانو رونالدو ، بشرط اكتمال الشروط الشخصية والفحص الطبي.

ويعود رونالدو “36 عاما” إلى فريقه السابق الذي انتقل منه إلى ريال مدريد في 2009، قبل أن يرتدي قميص يوفنتوس في 2018.

وفاز كريستيانو بالكرة الذهبية 5 مرات، وحقق أكثر من 30 بطولة في مسيرته، من ضمنها لقب دوري أبطال أوروبا في خمس مناسبات.

وسجل في فترته الأولى مع مانشستر 118 هدفا خلال 292 مباراة.-(وكالات)