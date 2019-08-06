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رسمياً: ويست هام يضم البرتغالي كاردوزو – فيديو

منذ 3 ساعات

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مدن – أعلن نادي ​ويست هام​ يونايتد الانجليزي رسمياً عن تعاقده مع البرتغالي غونزالو ​كاردوزو​ قادماً من ​بوافيستا​ البرتغالي من اجل تدعيم الخط الخلفي للفريق استعداداً للموسم المقبل.

ورحب النادي الانجليزي عبر صفحته على تويتر بالبرتغالي الشاب صاحب الـ 18 عام، حيث سيوقع على عقد يربطع بالهامرز لخمس مواسم مقبلة، لكن دون الكشف عن قيمة الصفقة.

وصرع كاردوزو لموقع النادي الرسمي:” انا متشوق جداً، الحلم تحول الى حقيقة”.

واضاف:” لطالما حلمت باللعب في انكلترا، وانا هنا الان في فريق اسطوري، انا سعيد للغاية”.

يذكر ان كاردوزو سيرتدي القميص رقم 20 برفقة الهامرز الموسم المقبل. -(وكالات) 

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