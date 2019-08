رسمياً: ويست هام يضم البرتغالي كاردوزو – فيديو

مدن – أعلن نادي ​ويست هام​ يونايتد الانجليزي رسمياً عن تعاقده مع البرتغالي غونزالو ​كاردوزو​ قادماً من ​بوافيستا​ البرتغالي من اجل تدعيم الخط الخلفي للفريق استعداداً للموسم المقبل.

ورحب النادي الانجليزي عبر صفحته على تويتر بالبرتغالي الشاب صاحب الـ 18 عام، حيث سيوقع على عقد يربطع بالهامرز لخمس مواسم مقبلة، لكن دون الكشف عن قيمة الصفقة.

وصرع كاردوزو لموقع النادي الرسمي:” انا متشوق جداً، الحلم تحول الى حقيقة”.

واضاف:” لطالما حلمت باللعب في انكلترا، وانا هنا الان في فريق اسطوري، انا سعيد للغاية”.

We are delighted to announce the signing of 18-year-old Portuguese defender Gonçalo Cardoso on a five-year contract with an option to extend for a further year #WelcomeCardosohttps://t.co/VBXtZshpHd