رسمياً: ويست هام يضم البرتغالي كاردوزو – فيديو

مدن – أعلن نادي ويست هام يونايتد الانجليزي رسمياً عن تعاقده مع البرتغالي غونزالو كاردوزو قادماً من بوافيستا البرتغالي من اجل تدعيم الخط الخلفي للفريق استعداداً للموسم المقبل.
Our new defender… #WelcomeCardoso pic.twitter.com/bdPuphdLpC— West Ham United (@WestHamUtd) August 6, 2019
ورحب النادي الانجليزي عبر صفحته على تويتر بالبرتغالي الشاب صاحب الـ 18 عام، حيث سيوقع على عقد يربطع بالهامرز لخمس مواسم مقبلة، لكن دون الكشف عن قيمة الصفقة.
وصرع كاردوزو لموقع النادي الرسمي:” انا متشوق جداً، الحلم تحول الى حقيقة”.
Our 5️⃣th signing of the summer! 😍 #WelcomeCardoso pic.twitter.com/Un1Ia8HhP5— West Ham United (@WestHamUtd) August 6, 2019
واضاف:” لطالما حلمت باللعب في انكلترا، وانا هنا الان في فريق اسطوري، انا سعيد للغاية”.
We are delighted to announce the signing of 18-year-old Portuguese defender Gonçalo Cardoso on a five-year contract with an option to extend for a further year #WelcomeCardosohttps://t.co/VBXtZshpHd— West Ham United (@WestHamUtd) August 6, 2019
يذكر ان كاردوزو سيرتدي القميص رقم 20 برفقة الهامرز الموسم المقبل. -(وكالات)