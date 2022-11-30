رسميا.. إدراج المنسف الأردني على لائحة التراث العالمي

أعلن السفير مكرم القيسي، مندوب الاردن الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”، عن نجاح ملف إدراج المنسف على لائحة التراث العالمي غير المادي .

وكانت البعثة الأردنية الدائمة لدى “اليونسكو” قد قدمت ملف إدراج “المنسف في الأردن: وليمة احتفائية ودلالاتها الاجتماعية والثقافية” على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” في العام الماضي وذلك خلال مشاركة المملكة في الدورة السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي.

وبهذا الصدد، أشاد السفير الأردني لدى فرنسا مكرم القيسي بالدور والجهود التي بذلتها المؤسسات الأردنية الرسمية والأهلية بالتنسيق مع البعثة الأردنية الدائمة لدى “يونسكو” و التي تكللت بإنجاح جهود المملكة في إدراج هذا الملف.