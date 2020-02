رسميا – الكرواتي دراغان سكوتشيتش مدربا لمنتخب إيران

طهران – أعلن الاتحاد الايراني لكرة القدم الخميس تعاقده مع الكرواتي دراغان سكوتشيتش لتدريب منتخبه الاول، بعد رحيل المدرب السابق البلجيكي مارك ويلموتس.

وكان سكوتشيتش فض تعاقده مع نادي صنعت نفط الثلاثاء، ليشغل المنصب الشاغر منذ كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وسكوتشيتش (51 عاما) الذي عمل مع اندية ملوان وفولاد خوزستان وصنعت نفط الايرانية، سيصبح خامس مدرب كرواتي مع “تيم ميلي” بعد ستانكو بوكليبوفيتش، توميسلاف ايفيتش، ميروسلاف بلازيفيتش وبرانكو ايفانكوفيتش.

