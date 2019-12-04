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رسميا: برمنغهام يعين كلوتيت مدربا للفريق

منذ 30 دقيقة

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لندن – أعلن نادي برمنغهام سيتي عن تعيين بيب كلوتيت مدربا للفريق بشكل دائم. وكان كلوتيت البالغ من العمر 42 عامًا في منصب مدرب مؤقت منذ حزيران بعد توليه من غاري مونك.

وجاء في بيان للنادي: “لدينا رؤية واضحة لما يجب أن تكون عليه فلسفة كرة القدم لدينا وبدأ بيب وموظفوه في تنفيذ ذلك. لقد أظهر بيب خبرته في التدريب، ومهارات الإدارة والقيادة، المتحالفة مع السلوك المهني المثالي، والتي يمكن أن تساعد في دفع النادي إلى الأمام” – (وكالات)

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