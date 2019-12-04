رسميا: برمنغهام يعين كلوتيت مدربا للفريق

لندن – أعلن نادي برمنغهام سيتي عن تعيين بيب كلوتيت مدربا للفريق بشكل دائم. وكان كلوتيت البالغ من العمر 42 عامًا في منصب مدرب مؤقت منذ حزيران بعد توليه من غاري مونك.

OFFICIAL: Blues are delighted to announce that @pepclotet has been appointed Head Coach Full details 👉 https://t.co/ZQmrFq1t9b Congratulations, Pep!#BCFC pic.twitter.com/16o5jwqUNR — Birmingham City FC (@BCFC) December 4, 2019

وجاء في بيان للنادي: “لدينا رؤية واضحة لما يجب أن تكون عليه فلسفة كرة القدم لدينا وبدأ بيب وموظفوه في تنفيذ ذلك. لقد أظهر بيب خبرته في التدريب، ومهارات الإدارة والقيادة، المتحالفة مع السلوك المهني المثالي، والتي يمكن أن تساعد في دفع النادي إلى الأمام” – (وكالات)