رسميا: برمنغهام يعين كلوتيت مدربا للفريق

لندن – أعلن نادي برمنغهام سيتي عن تعيين بيب كلوتيت مدربا للفريق بشكل دائم. وكان كلوتيت البالغ من العمر 42 عامًا في منصب مدرب مؤقت منذ حزيران بعد توليه من غاري مونك.

OFFICIAL: Blues are delighted to announce that @pepclotet has been appointed Head Coach

Full details 👉 https://t.co/ZQmrFq1t9b

Congratulations, Pep!#BCFC pic.twitter.com/16o5jwqUNR

— Birmingham City FC (@BCFC) December 4, 2019