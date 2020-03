رسميا.. تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 بسبب فيروس كورونا

لوزان (سويسرا) – أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية واليابان في بيان مشترك الثلاثاء، إرجاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي كانت مقررة في طوكيو هذا العام، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

Joint Statement from the International Olympic Committee and the Tokyo 2020 Organising Committeehttps://t.co/XNcaa4Gvx8

— Olympics (@Olympics) March 24, 2020