رسميا.. حجب لعبة “ببجي” اعتبارا من الخميس

إبراهيم المبيضين

عمان- اكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور اليوم السبت، أن الهيئة اتخذت قرارا بحجب لعبة الهواتف المتنقلة “ببجي” التي اثارت منذ اطلاقها الكثير من الجدل عالميا بسبب ما ينتج عنها من اضرار اجتماعية على المستخدمين ومعظمهم من الشباب.

وقال الجبور في تصريحات لـ”الغد” إن الهيئة بدأت بتطبيق قرار الحجب اعتبارا من يوم الخميس الماضي.

واكد أن القرار ياتي منسجما مع واجب الهيئة ومسؤوليتها لحماية المستفيدين من خدمات الاتصالات بحسب قانون الاتصالات، حيث ثبتت عالميا المخاطر الاجتماعية الكبيرة التي تنجم عن ممارسة اللعبة من العدائية والادمان والانعزال.

وقال الجبور إن الهيئة بدأت قبل نحو عام ونصف ببث رسائل توعية للمستخدمين في الاردن حول اضرار اللعبة، ودعوة الاهالي لمراقبة الشباب والاطفال حتى لا ينخرطوا في هذه اللعبة، ومع زيادة وتوسع استخدامها اتخذت الهيئة قرار الحجب وبدات بتطبيقه الخميس.

واكد الجبور بان الهيئة مستمرة في القيام بواجبها بحماية المستفيدين من خدمات الاتصالات، وانها ستحجب اية لعبة او تطبيق تتضح مخاطره الاجتماعي مثل لعبة ببجي.

وصدرت لعبة ببجي القتالية 2017 وكانت نسختها الأولى مخصصة لأجهزة الكمبيوتر وأنظمة تشغيل ويندوز وإكس بوكس ون، ليتم فيما بعد طرح النسخة الجديدة للهواتف المحمولة وأنظمة تشغيل آندرويد ونظام ios.

وتنتمي اللعبة إلى ألعاب البقاء، حيث يحاول اللاعب أن يحافظ على حياته داخل اللعبة حتى النهاية، وذلك من خلال اتباعه استراتيجية ناجحة في تجميع الأسلحة والذخائر والدروع، والحفاظ على نفسه بمواجهة اللاعبين الآخرين وقتلهم جميعاً.

[email protected]