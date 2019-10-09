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رسميا: ديمبيلي يغيب عن الكلاسيكو بسبب عقوبة الايقاف – فيديو

منذ 50 دقيقة

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 مدن – قرر الإتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف مهاجم نادي برشلونة عثمان ديمبيلي مباراتين، وذلك بعد تلقيه بطاقة حمراء خلال مباراة البلاوغرانا الأخيرة أمام فياريال.

اجتمعت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني، اليوم الأربعاء، وفرضت عقوبة على ديمبيلي بالإيقاف لمدة مباراتين، ليغيب بذلك عن مواجهتي إيبار في الجولة التاسعة وريال مدريد في الجولة العاشرة في كلاسيكو كرة القدم الاسبانية.


وأتت هذه العقوبة على الرغم من تقدم النادي الكتالوني يوم أمس الثلاثاء بطعن ضد طرد ديمبيلي، لكن تم رفضه ليفقد برشلونة خدمات الفرنسي في مباراة الكلاسيكو والتي ستقام يوم 26 تشرين الأول على ملعب “كامب نو”.

-(وكالات) 

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