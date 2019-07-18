رسميا .. دي ليخت يوقع عقدا لمدة 5 سنوات مع يوفنتوس

روما – أعلن نادي يوفنتوس – بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم الثمانية الأخيرة – في بيان رسمي تعاقده مع مدافع أياكس أمستردام ومنتخب هولندا ماتيس دي ليخت لمدة 5 أعوام.
رسمياً| الوحش الهولندي دي ليخت يوقع رسمياً ليوفنتوس#فورزا_يوفي ⚫⚪ pic.twitter.com/DspVhXTeHI
— JuventusFC (@Juventusfcar) July 18, 2019
وبلغت قيمة الصفقة 75 مليون يورو، ليكون دي ليخت ثالث أغلى لاعب في تاريخ نادي “السيدة العجوز” بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو (105 ملايين يورو) والأرجنتيني غونزالو هيغواين (90 مليون يورو).
(أ ف ب)