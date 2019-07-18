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رسميا .. دي ليخت يوقع عقدا لمدة 5 سنوات مع يوفنتوس

منذ ساعتين

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روما – أعلن نادي يوفنتوس – بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم الثمانية الأخيرة – في بيان رسمي تعاقده مع مدافع أياكس أمستردام ومنتخب هولندا ماتيس دي ليخت لمدة 5 أعوام.

وبلغت قيمة الصفقة 75 مليون يورو، ليكون دي ليخت ثالث أغلى لاعب في تاريخ نادي “السيدة العجوز” بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو (105 ملايين يورو) والأرجنتيني غونزالو هيغواين (90 مليون يورو).

(أ ف ب)

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