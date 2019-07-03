رسميا: رودريغو من اتلتيكو مدريد إلى مانشستر سيتي

مدن- أعلن نادي ​أتلتيكو مدريد​ الإسباني عبر حسابه الرسمي في تويتر، عن رحيل لاعبه ​رودريغو​ إلى صفوف ​مانشستر سيتي​، بعد أن قام النادي الإنجليزي بدفع قيمة البند الجزائي في عقده مع الروخي بلانكوس والذي يقدّر بـ70 مليون باوند.

El Manchester City deposita en LaLiga el importe de la cláusula de rescisión de Rodrigo, que extingue de forma unilateral su contrato con nuestro club.

👉 https://t.co/46z2WvVQx1 — Atlético de Madrid (@Atleti) July 3, 2019

ويلعب صاحب الـ23 عاما في صفوف أتلتيكو مدريد منذ عام 2018 قادما من فياريال. -(وكالات)