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رسميا: رودريغو من اتلتيكو مدريد إلى مانشستر سيتي

منذ 43 دقيقة

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مدن- أعلن نادي ​أتلتيكو مدريد​ الإسباني عبر حسابه الرسمي في تويتر، عن رحيل لاعبه ​رودريغو​ إلى صفوف ​مانشستر سيتي​، بعد أن قام النادي الإنجليزي بدفع قيمة البند الجزائي في عقده مع الروخي بلانكوس والذي يقدّر بـ70 مليون باوند.

ويلعب صاحب الـ23 عاما في صفوف أتلتيكو مدريد منذ عام 2018 قادما من فياريال. -(وكالات)

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