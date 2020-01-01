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رسميا.. سعيد مرجان في صفوف الفيصلي

منذ يومين
سعيد مرجان

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عمان- أعلن النادي الفيصلي، الأربعاء، تعاقده مع اللاعب سعيد مرجان لتمثيل فريق كرة القدم خلال الموسمين المقبلين.
ووقع مرجان لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم مساء اليوم على كشوفات فريق الفيصلي بعد الاتفاق على كامل التفاصيل بما في ذلك التفاصيل المالية.
وسيلتحق مرجان بتدريبات الفيصلي اعتبارا من يوم غد استعدادا لمشاركته المنافسات الرسمية المقبلة التي تبدأ يوم 14 الشهر الحالي بلقاء فريق الكويت الكويتي في إطار الدور التمهيدي بدوري أبطال آسيا.
وكان مرجان لعب الموسم الماضي مع فريق الوحدات. -(بترا)

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