احمد الرواشدة

عمان – انهى مجلس ادارة نادي شباب معان، اليوم السبت، عقد المدير الفني السوري عماد خانكان والجهاز الفني المعاون، وذلك بعد الاتفاق على إنهاء الإرتباط مع النادي بالتراضي.

ووجه رئيس النادي ماجد الخوالدة الشكر الجزيل وعظيم الامتنان على كل الجهود التي بذلها المدرب وجهازه المعاون خلال الفترة الماضية، متمنيا للمدرب المضي قدما بعمله كمدرب محترف له قيمة فنية كبيرة في الوسط الرياضي.

وتدرس حاليا الهيئة الإدارية الخيارات المطروحة خلال اليومين المقبلين، لاختيار المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة.