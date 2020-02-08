آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة محلية

رسميا .. معان ينهي عقد المدرب خانكان وجهازه المعاون بالتراضي

منذ 32 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

احمد الرواشدة

عمان – انهى مجلس ادارة نادي شباب معان، اليوم السبت، عقد المدير الفني السوري عماد خانكان والجهاز الفني المعاون، وذلك بعد الاتفاق على إنهاء الإرتباط مع النادي بالتراضي.

ووجه رئيس النادي ماجد الخوالدة الشكر الجزيل وعظيم الامتنان على كل الجهود التي بذلها المدرب وجهازه المعاون خلال الفترة الماضية، متمنيا للمدرب المضي قدما بعمله كمدرب محترف له قيمة فنية كبيرة في الوسط الرياضي.

وتدرس حاليا الهيئة الإدارية الخيارات المطروحة خلال اليومين المقبلين، لاختيار المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

كوكي: تعافيت من الإصابة وأصبحت جاهزا للعب – فيديو

منذ 36 دقيقة

خاميس يغيب عن مران ريال مدريد وهازارد على وشك العودة أمام أوساسونا

منذ 40 دقيقة

زيدان: لا توجد مشكلة مع بيل وأريده على أتم استعداد

منذ 41 دقيقة

خاميس يغيب عن الريال وهازارد على وشك العودة أمام أوساسونا

منذ 44 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock