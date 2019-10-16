رسميا: ميسي يستلم الحذاء الذهبي السادس في تاريخه – فيديو

مدن – تسلم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وأسطورة برشلونة الإسباني، الحذاء الذهبي السادس في تاريخه، خلال حفل أقيم في مدينة برشلونة.

وتفوق ليونيل ميسي في صراع الحذاء الذهبي على العديد من المنافسين، بعدما أحرز 36 هدفًا في الليجا الموسم الماضي.

وكان الفرنسي كيليان مبابي، نجم ومهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أقرب الملاحقين لميسي، بتسجيله 33 هدفًا للباريسي في الموسم الماضي في الدوري الفرنسي.

وقال ميسي على هامش استلام الجائزة : “دوري الأبطال هدف دائم لبرشلونة في كل موسم، لكن علينا ألا ننسى أهمية لقب الدوري الإسباني”. -(وكالات)