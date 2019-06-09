رسم أول غلاف لمغامرات “تان تان” يباع بسعر 1.1 مليون دولار

واشنطن- بيع الرسم الأصلي لأول غلاف لمغامرات تان تان نشر في شباط/فبراير 1930، في مزاد علني السبت في دالاس بسعر مليون و125 ألف دولار على ما أعلنت دار “هريتدج أوكشنز” لوكالة فرانس برس.

ونر الرسم في 13 شباط/فبراير 1930 ويظهر شخهصية تان تان التي ابتكرها إيرجيه خلال تحقيق صحافي في الاتحاد السوفياتي وهو يحفر في جذع شجرة لتحويله إلى مروحية لطائرته فيما كلبه ميلو المضمد يراقب خطواته.

وكان إيرجيه ينشر مغامرات “تان تان في بلاد السوفيات” منذ كانون الثاني/يناير 1929 أسبوعيا في مجلة “لو بوتي فينتييم” وهو ملحق للأطفال تنشره أيام الخميس صحيفة “لو فينتييم سييكل” البلجيكية.

وأمام نجاح القصص المصورة هذه، انتقل تان تان من ثماني صفحات إلى 16 صفحة وتربع على غلاف الملحق في 13 شباط/فبراير 1930.

وصدر ألبوم “تان تان في بلاد السوفيات” وهو الأول في تاريخ هذه الشخصية الشهيرة بعد أشهر قليلة في أيلول/سبتمبر 1930.

وتعرض غالبية رسوم الغلافات الأصلية لتان تان في متحف إيرجيه في لوفان-لا-نوف في بلجيكا على ما قال فيليب غودان الخبير في مغامرات تان تان.

والرسم الذي بيع في دالاس السبت منجز بحبر اللباد مع لمسات مضافة بألوان الغواش وقد أعطاه إيرجيه ألى الصحيفة لوضعه على الغلاف. وعثر على الرسم في بروكسل على ما قال ناطق باسم دار المزادات لوكالة فرانس برس. ولم يكشف عن هوية البائع والشاري.

ويحطم تان تان بانتظام الأسعار القياسية في المزادات.-(ا ف ب)