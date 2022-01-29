رسوبيات سد الملك طلال الأعلى حجما بواقع 8 ملايين م3

إيمان الفارس – كشفت الأمين العام لسلطة وادي الأردن منار محاسنة أن دراسة قياس الرسوبيات والطمي في مختلف سدود المملكة، أظهرت أن أعلى حجم للرسوبيات سجل في سد الملك طلال، حيث بلغت 8 ملايين متر مكعب.

وقالت محاسنة، في تصريحات لـ”الغد”، إن حجم الرسوبيات التي أظهرتها دراسة قياس الرسوبيات والتي ما تزال مستمرة في بعض سدود المملكة، بلغت في سد الوالة نحو 3.5 مليون متر مكعب، فيما وصلت إلى حوالي 5 ملايين متر مكعب في سد الموجب، في حين سجلت في سد التنور 400 ألف متر مكعب تقريبا.

وأكدت أن خطة وزارة المياه والري – سلطة وادي الأردن تشمل إجراء دراسة جدوى اقتصادية تساهم بتوجيه البوصلة نحو اتخاذ القرار السليم إزاء أي الخيارين أفضل؛ وذلك ما بين جدوى تنظيف السدود، خصوصا التي تشكلت فيها الرسوبيات نسبة عالية، وما بين إنشاء سدود جديدة.