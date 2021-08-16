رشا الإمام عازفة بيانو تكرس جهودها لإحياء أغاني تراثية للأطفال

أحمد الشوابكة

عمان- تكرس الفنانة الأردنية رشا الإمام جهودها حاليا لإتمام مشروعها بإعادة أغاني الأطفال التراثية بصيغة جديدة تتلاءم مع التطورات التي يشهدها العالم، بعد أن لاقت دعما من وزارة الثقافة لإنجاز هذا المشروع الذي يضم 8 أغان، منها: “بكرا العيد وبنعيد، وردة مفتحة، طاق طاقية، هيك بيطيروا العصافير، ويا رب الغيث..”، والهدف من هذا المشروع تعريف الجيل الحالي بالموروث القديم، وفق ما ذكرته في حديثها لـ “الغد”.

وتندفع الإمام التي تمتلك في رصيدها الفني عددا من الأغاني للأطفال، وباقة من الأعمال الدعائية والإشارات التي احتضنها صوتها، وراء اكتشاف المواهب من الأطفال وذلك من خلال تخصصها في تدريس وتعليم وتدريب العزف على آلة البيانو والغناء على أصوله وفق منهجية التدريب النظري والعملي الذي اتخذته على عاتقها، وإيمانا منها بدور الأطفال في بناء هذا المجتمع وتطوير الموسيقا والذوق العام، بحسب ما أكدت: “الفن لغة عالمية، وطالما هو كذلك من الطبيعي أن يواصل إشعاعاته إلى خارج الإطار المحلي، وكل فنان يطمح أن تصل لغته ورسالته التعبيرية الفنية إلى مختلف البلدان”.

وتشير الإمام الحاصلة على درجة البكالوريوس في الموسيقا من الجامعة الأردنية إلى أن الطفل هو اللبنة الأولى لبناء إنسان المستقبل المثقف الطموح، القادر على العطاء الإبداعي السليم، عطاء العمل والخير وحب الوطن، لذلك فإن بلاد العالم تهتم بثروتها البشرية الممثلة فـي الطفل وإعداده وتنشئته بطريقة سليمة حتى يجني المجتمع ثمرة العقول الصغيرة عندما تنضج وتتخصص وتبدأ في الإنتاج في مجالات النشاط الحضاري.

وتضيف بأن الغناء يعتبر أحد فروع الفن التي انتشرت وتطورت عبر العصور، وأخذ أشكالا متعددة كان لها دورها الفعال في حياة الشعوب، ويعد الغناء دورا هادفا في حياة الطفل، فالغناء يلازم الطفل منذ مولده؛ حيث تستيقظ مداركه على غناء أمه ثم يظل الغناء بصحبته في مراحل نموه المختلفة ويشعر به ويستجيب له.

وتطرقت الإمام إلى أغاني الأطفال، بأنها مقطوعات شعرية يتغنى بها، وقد تكون باللغة الفصحى أو اللغة الدارجة، والأغنية نشأت مع الإنسان في أطوار حياته، فتغنى بها الحدادون والمنشدون، ثم المغنون حيث أصبح لهـا قواعد وأصول، وهي منظومة كلامية موزونة تعبر عن فكرة معينة، تأخذ أشكالا مختلفة تطورت عبر العصور المختلفة، وهي تعتمد على المغني منفردا أو بمساعدة مجموعة صوتية، وتتكون الأغنية من مذهب ومجموعة أغصان.

كما أن الأغنية التي يستطيع الطفل من خلالها أن يعبر عن ذاته، وعن طريقها يستطيع إشباع ميوله، وذلك باختيار ما يلائم إمكانيات نموه وقدرته العقلية، لبث القيم الإنسانية فيه لخدمة بلده، مشيرة إلى دور الأغنية في تربية الطفل موسيقيا، لتأثيرها علـى مداركه الجمالية عن طريق السمع وامداده بالمثل الخلقية والمعلومات الأساسية التي تعده معركة الحياة والأغاني التي تؤثر عليه مـن المؤثرات الصوتية والمرئية من أغان إذاعية وإعلامية.

وأكدت الإمام وهي مدربة آلة البيانو في مركز الفنون الجميلة التابع إلى وزارة الثقافة أن أهم مقومات العمل الفني تكمن في مصداقيته التي تلعب دورا مهما في الأعمال التي تخاطب وجدان الناس، معرجة إلى أهمية الموسيقا الأكاديمية/ المثقفة التي تعتبر أحد الأنماط، ومن الضروري تمكين هذا النوع كي يصل إلى المستمع، وألا يبقى حكراً على النخبة القادرة على فهم تفاصيله وتذوقه.

وأردفت قائلة: “رغم أني أود لو كانت أدوات التذوق الموسيقي أكثر انتشاراً في عالمنا، إلا أنه يشغلني حالياً البحث عن إمكانية إنتاج موسيقى على مستوى عال من الجودة، ولا يقتصر تذوقها على النخبة فقط. معادلة قد تبدو صعبة بعض الشيء”، وتزيد حسب تعبيرها: أفكر كثيرا في كل تفاصيل العمل، وأبحث بشكل دائم عن صوت أو لون معين، وأحب أن يمر العمل بمراحل عديدة، أولها الفكرة الخام، أعمل على تهذيبها وصياغتها واختبارها. بعدها يمر العمل في فترة تحضير، إذ ابتعد عنه فترة وأعود بعدها للاستماع إليه والاعتناء بتفاصيله.

وتقول: “للموسيقى دور رئيس في بناء وتكوين شخصية الطالب منذ الصغر، باعتبارها وسيلة يعبر بها عن عواطفه وانفعالاته، ما يعطي ذلك أهمية تدريس مادة التربية الموسيقية داخل المدارس الحكومية للتلاميذ، منذ المرحلة الابتدائية”، مؤكدة “ضرورة استمرار تدريسها فى المراحل التعليمية المختلفة، حتى نبنى جيلاً يتمتع بالأخلاق الرفيعة ومهذباً وناجحاً، بعيداً عن التطرف”.

وأضافت الإمام أن التربية الموسيقية إحدى المواد الأساسية التي تربي وتؤسس الوجدان لدى الطلاب منذ الصغر، وتهذب النفس، وتعطيه القدرة على الإبداع والابتكار، وتصبح لديه رؤية فنية وحس موسيقى، لأن تلك المهارات لا تنمي لديه عن طريق القراءة والكتابة فقط، قائلة: “الذي يتعلم موسيقى وهو صغير، يصبح ذو شخصية متزنة ومن الصعب وصوله لمرحلة العنف ضد الآخرين”.

وأشادت الإمام بتجربة مركز الفنون الجميلة التابع لوزارة الثقافة في تعليم المنتسبين إليه من الطلاب، وبخاصة الأطفال من سن “8 سنوات” الموهوبين، وتظهر الفروق الاهتمام بالتعلم والعزف على آلات الموسيقا والغناء، ما يؤكد ذلك على أهمية وجود منهج أساسي لتدريس مادة التربية الموسيقية في المدارس الحكومية، كونها أهدافا ايجابية تزرع في كيان أجيال المستقبل.

أما بخصوص التدريس والتدريب بالعزف على الآلات، فقد عبرت عن عشقها للعزف على آلة البيانو، منذ دراستها للموسيقى في الجامعة بحسب قولها؛ “اخترت البيانو لأنه آلة حساسة وفخمة وصعبة، واستمع لموسيقيين عالميين وعرب”، مشيرة إلى أهمية تدريس الموسيقا، معتبرة أنها تعزز التوازن الوجداني والنفسي لدى الأطفال، وتنمي قدراتهم على ضبط انفعالاتهم، وهو ما يحسن سلوكياتهم ويجعلهم أكثر توازنا، وبغياب الموسيقا يطغى الجفاف العاطفي والتصحر السلوكي”.

وتعتمد الإمام في منهجية تقديم الأغاني على الأسلوب التعليمي المبتكر على الحروف والأرقام كوسيلة تعمق الفكرة وشيوعها بأسلوب يعتمد على الفهم وليس التلقين.

وتؤكد: “علينا أن نعترف جميعا أن الفنان الأردني يمتلك طاقات هائلة من الإبداع، لكنه يحتاج إلى عملية الترويج، وهذا لن يتم إلا من خلال الاستمرارية في إقامة الفعاليات والمهرجانات، وتأسيس شركات للإنتاج الفني، غير ذلك سيصارع الفنان الأردني في الميدان وحده، في آخر المطاف يتراجع إلى نقطة الصفر، وهذا لا يريده الفنان بتاتا”.

وتعيد التأكيد بأهمية الأعمال الفنية التي تحمل قيما أخلاقية واجتماعية، وتكون ذات رسالة مجتمعية، سيؤثر بالسلب على الجيل وقيمه وفكره وأخلاقه وثقافته، خاصة مع غياب الأعمال الدرامية المهمة التي تعد منبرا قيميا، لذا يتعين علينا النهوض بقطاع الإنتاج ودعمه من قبل الدولة، فالعائد ليس المادة وإنما الرسالة والدور، والفن تربية فكرية وقيمية للأجيال الصاعدة، مشيرة إلى أن “الثقافة تشمل مجتمعاً بأكمله، فهي المحرك المعقد للعمل الإنساني. فإذا ثقفنا طفلًا اليوم سنحصل على مواطن يمكن للمجتمع أن يعتمد عليه في المستقبل. فالثقافة ليست شيئا ثانوياً ورفاهية، الثقافة هي عصب جوهري وأساسي في أي إصلاح مجتمعي وشيء حيوي كالماء والهواء”.

وتختتم حديثها، “بالضرورة إقامة مسابقات ومهرجانات للأطفال الموهوبين في مجال الغناء والعزف على الآلات الموسيقية والتمثيل وجوانب إبداعية أخرى، لتكون الشرارة التي تلهب حماس الأطفال للتنافس من أجل إبراز مواهبهم ونيل قسط من الشهرة”.