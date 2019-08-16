رشيدة طليب ترد على إسرائيل: قررت تأجيل زيارة جدتي وأرفض شروطكم الجائرة

واشنطن- رفضت النائب الأميركية من اصل فلسطيني رشيدة طليب الجمعة العرض الذي قدّمته لها السلطات الإسرائيلية بالسماح لها بزيارة جدّتها المسنّة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنّ الشروط التي فرضتها الدولة العبرية على الزيارة “جائرة”.

وقالت النائب الديموقراطية في تغريدة على تويتر “لقد قررت أنّ زيارة جدّتي في ظلّ هذه الشروط الجائرة تتعارض وكل ما أؤمن به أي محاربة العنصرية والجور والظلم”.

وكانت السلطات الإسرائيلية قررت السماح بزيارة النائبة الأميركية الديموقراطية رشيدة طليب لدواع “إنسانية”، على ما أفادت وزارة الداخلية الجمعة.

وأعلنت إسرائيل الخميس أنها ستمنع زيارة مقررة لطليب ونائبة ديموقراطية ثانية هي إلهان عمر لتأييدهما مقاطعة إسرائي، بعد تلقي طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهذا الصدد.

لكن وزير الداخلية أرييه درعي قرر الجمعة السماح بدخول طليب للقيام بـ”زيارة إنسانية لجدتها”، مؤكدا في بيان أنها “وعدت بعدم الترويج لمسألة مقاطعة إسرائيل خلال زيارتها”.

وأرسلت طليب ليل الخميس الجمعة طلبا خطيا إلى السلطات الإسرائيلية للسماح لها بزيارة عائلتها وتحديدا جدتها المقيمة في قرية بت عور الفوقا قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وكتبت في رسالتها المقتضبة بالإنكليزية التي نشر نصها على الإنترنت “قد تكون هذه فرصتي الأخيرة لزيارتها” مضيفة “أتعهد باحترام كل القيود وعدم الترويج لمقاطعة إسرائيل خلال زيارتي”.

ورشيدة طليب هي أول عضو من أصل فلسطيني في مجلس النواب الأميركي.

وكان من المتوقع أن تصل عمر وطليب إلى إسرائيل نهاية الأسبوع في زيارة للأراضي الفلسطينية.

وفي عام 2017، أصدرت إسرائيل قانونا يحظر دخول الأجانب الذين يدعمون مقاطعتها. وصدر القانون ردا على حركة مقاطعة إسرائيل كوسيلة للضغط عليها بسبب معاملتها للفلسطينيين.

وترى إسرائيل في الحركة تهديدا وتتهمها بمعاداة السامية، وهو ما ينفيه النشطاء مؤكدين أنهم يسعون إلى إنهاء الاحتلال. (ا ف ب)