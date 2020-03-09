رش وتعقيم شوارع وأسواق المفرق للوقاية من كورونا

المفرق- بدأت كوادر من الدائرة الصحية في بلدية المفرق الكبرى، بحملة رش وتعقيم الشوارع والأسواق بشكل مكثف، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس البلدية عامر نايل الدغمي في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن البلدية بدأت برش وتعقيم شوارع وأسواق المحافظة، والمناطق والأماكن المخصصة لحاويات النفايات، وذلك ضمن جهود البلدية الاحترازية والاجراءات الوقائية للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين من الاصابة بالفيروس.

وبين الدغمي، ان البلدية وزعت منشورات لرفع الوعي لدى المواطنين، بفيروس كورونا وكيفية الوقاية منه، واطلقت العديد من الارشادات والرسائل التوعوية على موقع البلدية الرسمي.

واضاف، ان البلدية ستقوم بعملية الرش والتعقيم، في اوقات المساء وبعد اغلاق المحال التجارية ابوابها، حيث تم توزيع المعقمات على الموظفين والمراجعين في اقسام ومديريات البلدية، داعيا المواطنين للالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة.-(بترا)