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رصاصة طائشة تخترق كتف شاب أثناء تواجده بحفل تخرج في إربد

منذ 3 ساعات

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أحمد التميمي

إربد – أصييب شاب عشريني، اليوم الثلاثاء، بعيار ناري طائش في منطقة الكتف أثناء تواجدة في مناسبة “تخريج” ببلدة جديتا بلواء الكورة في إربد، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر، إنّ مركز أمن الكورة تبلغ بالحادثة، حيث تم إسعافه للمستشفى ووصفت حالته العامة بالمتوسطة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقًا بالحادثة.

ووفق شهود عيان، فإن المواطن أصيب بعيار ناري طائش أثناء جلوسه في إحدى حفلات التخريج دون أن يصاحب تلك الحفلة أي إطلاق عيارات نارية، إلا أن العيار الطائش قدم من أحد المناطق القريبة التي كانت تشهد احتفالات مماثلة.

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