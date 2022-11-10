رصاصة طائشة تُصيب طائرة قادمة من الأردن إلى لبنان

أُصيبت طائرة ركاب تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط كانت قادمة من الأردن إلى بيروت برصاصة طائشة أثناء هبوطها في العاصمة اللبنانية، اليوم الخميس، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الحوت إن 7 أو 8 طائرات تصاب برصاصات طائشة من مناطق مجاورة لمطار بيروت كل عام، لكن حادثة اليوم كانت المرة الأولى التي تصاب فيها طائرة في أثناء تحركها.

بدورها، علّقت النائب بولا يعقوبيان التي كانت على متن الطائرة على حسابها في تويتر بالقول: “بدل صباح الخير صار لازم نقول لبعض الحمد لله على السلامة في لبنان، السلاح المتفلت والرصاص الطايش لازم ينوضعلو حد”.