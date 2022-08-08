رصاصة في الرأس تنهي حياة البطل البرازيلي في الجوجيتسو لياندرو لو

كشف محامي البطل البرازيلي ​لياندرو لو​، بطل العالم في رياضة ”​الجوجيتسو​“، وفاته بعد إصابته برصاصة في رأسه أودت بحياته على الوفر.

وكان صاحب الـ33 عاماً يحضر حفلة موسيقية في مدينة ساو باولو البرازيلية عندما دخل في مشادة مع رجل آخر وأصيب في جبهته، وتم نقله إلى المستشفى ولكن أعلن موته بعد ساعات.

بدورها، أشارت صحيفة ذا صن البريطانية إلى أن أحد الشهود رأى الشرطي هنريكي أوتافيو أوليفيرا فيلوزو يأخذ زجاجة من طاولة لو في الحفلة الموسيقية في ملهى سيرينو، وقام بإيماءات تهديد قبل وفاة البطل مباشرة.