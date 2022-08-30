«رصانة» يشارك في معرض عمّان الدولي للكتاب 2022

يشارك المعهد الدولي للدراسات الإيرانية «رصانة» في معرض عمّان الدولي للكتاب 2022م في دورته الحادية والعشرين تحت شعار «القدس عاصمة فلسطين» والذي سيقام لمدة 10 أيام خلال الفترة ما بين 01 إلى 10 سبتمبر 2022م في المركز الأردني للمعارض الدولية بمكة مول.

ويعرض المعهد عبر جناحه «B8» (بالقاعة الرئيسية – رواق الكويت) عددًا من إصداراته الخاصة بالشأن الإيراني والإقليمي والدولي، منها: سلسلة قضايا إيرانية، التقرير الإستراتيجي السنوي باللغتين العربية والإنجليزية، ومجلة الدراسات الإيرانية المحكمة، إضافةً إلى عدد من الكتب، منها: «المؤسسة العسكرية في إيران بين الدولة والثورة»، «فقه الانتظار»، «مركزية العراق في العقل الإستراتيجي الإيراني»، «الآخر العربي في الفكر الإيراني الحديث»، «نحو عقل إستراتيجي جديد»، «الفقيه والدين والسلطة»، «الخميني في فرنسا»، «الدور الإيراني في اليمن»، «التغلغل الإيراني في دول المغرب العربي»، «الديمقراطية في إيران»، «الوجود الإيراني في البحر الأحمر والقرن الأفريقي»، «الاحتجاجات الفئوية والتعبئة الاجتماعية في إيران»، و«مجاميع القرصنة والميليشيات الرقمية الإيرانية»، «الضحايا الصامتون»، «المعجم العسكري الموسوعي» الصادر بثلاث لغات العربية والإنجليزية والفارسية.

كما سيعرض المعهد أحدث إصداراته «المشروع الجيو-سياسي الإيراني والأمن القومي»، من تأليف الباحثيْن في الشأن الإيراني الدكتور عبدالرؤوف مصطفى الغنيمي والدكتور فراس محمد إلياس، الذي يلقي الضوء على محاولات صُنَّاع القرار في إيران، لإعادة قراءة دولِ الجوار الجغرافي، ضمن سياقاتٍ جيو-سياسية ومذهبية واقتصادية.

يُشار إلى أن «رصانة» سبق أن شارك في العديد من معارض الكتاب، سواءً في داخل السعودية أو خارجها، منها: معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومعرض فرانكفورت للكتاب، ومعرض لاهور للكتاب، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب، ومعرض بيروت الدولي للكتاب، ومعرض الرياض الدولي للكتاب، ومعرض جدة الدولي للكتاب، ومعرض القصيم للكتاب، ومعرض المدينة للكتاب.