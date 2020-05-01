رصد بيوض وفراخ “جمبري” على شواطئ العقبة

احمد الرواشدة

العقبة – رصد غواصو جمعية العقبة للغوص “بيوض وفراخ” جمبري على شواطئ العقبة.

وقال رئيس جمعية الغوص في العقبة خماش ياسين إن ظهور هذه الكميات من الأسماك والبيوض جاءت بسبب تواجد أعمده الإناره المرتفعة بجانب الشواطئ وهذه النوعيات تحب الاقتراب والتجمع نحو الضوء ومثال على ذلك أيضا حيوان الكلماري الذي يحب الاقتراب من الضوء فتقذفه الأمواج على الشواطئ في حال حدوث امواج قوية.

واشار ياسين إلى أنه “سنرى خلال الايام المقبلة بعض صغار الكلماري على الشواطئ بسبب “التلوث الضوئي” فتقذفها تيارات المد والجزر على الشواطئ.

وبين ياسين ان مخاطر التلوث الضوئي انه يخفض مستوى التنوع الحيوي مما يؤثر على مستوى التوازن البيئي، مؤكدا ان انخفاض هذه الكائنات الضعيفة سيؤدي الى اختفاء العديد من الكائنات المهمه مما يؤدي الى خلل ونقص كبير في مستويات التنوع الحيوي.

واوصى ياسين بضرورة العمل على اطفاء اعمده الاناره بعد الساعه التاسعة مساء بالاضافة الى استبدال اعمدة الاناره باخرى قصيره لا يتجاوز طولها الـ7 امتار.

ويأمل ياسين من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة متابعه ملاحظة الجمعية و التواصل المستمر معها للحفاظ على البيئه البحرية والقيام بحملات نظافة لجوف البحر للمحافظة على التعايش المرجاني و الحيواني لخليج العقبة.