رصد كورونا المتحوّرة في 8 ولايات أميركية

واشنطن- أظهرت بيانات رسمية الجمعة ان السلالة الجديدة المتحورة لفيروس كورونا المستجد الاسرع نقلا للعدوى، انتشرت حاليا في ثماني ولايات أميركية.

وسلالة “بي 117” من فيروس كورونا المستجد التي ظهرت في بريطانيا في نهاية السنة الماضية، تبين انها تنقل العدوى اكثر من الفيروس الذي كان منتشرا سابقا، بنسبة تتراوح بين 40 و70%.

وأظهرت بيانات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض الجمعة ان تلك السلالة التي تم الإبلاغ عنها لأول مرة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، رصدت في ثماني ولايات وكانت كاليفورنيا وفلوريدا الأكثر تضررا.

ورصدت أيضا هذه السلالة في كولورادو وتكساس ونيويورك وجورجيا وكونيتيكت وبنسلفانيا، في إجمالي 63 حالة.

وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنطوني فاوتشي لمجلة “نيوزويك” الاربعاء إن تلك السلالة قد تكون “أكثر انتشارا في الولايات المتحدة مما نكتشفه حاليا”.

وأضاف “أنا متأكد من أنها موجودة هنا، لكننا لم نرصدها بعد. واعتقد انه اذا كانت في أماكن مثل كاليفورنيا ونيويورك وكولورادو، فستكون قريبا جدا في عدة ولايات أخرى”.

وأثار انتشار السلالة “بي 117” واخرى اكثر نقلا للعدوى ظهرت في جنوب افريقيا معروفة باسم “بي 1351” مخاوف من ظهور سلالة مماثلة في الولايات المتحدة.

لكن مسؤولين أميركيين نفوا الجمعة تقارير عن اكتشاف حالة واحدة حتى الآن.

وقال جيسون ماكدونالد المتحدث باسم مركز مكافحة الأمراض لشبكة “سي إن بي سي” إن “الباحثين يراقبون السلالات الأميركية منذ بدء الوباء، بما في ذلك 5700 عينة تم جمعها في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الاول/ديسمبر”.

وأضاف “حتى الآن، لم يلاحظ الباحثون ولا المحللون في مركز مكافحة الأمراض ظهور متغير معين في الولايات المتحدة كما شوهد مع ظهور بي 117 في المملكة المتحدة او بي 1351 في جنوب افريقيا”.

سجلت نحو 290 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة الجمعة بحسب جامعة جونز هوبكنز، بعد يوم من تسجيل الدولة الأكثر تضررا بالوباء في العالم نحو اربعة آلاف وفاة في يوم واحد.

(أ ف ب)