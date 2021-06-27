رصد 140 زلزالا في المملكة العام الماضي

عمان– رصد مرصد الزلازل الاردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، 975 زلزالا بنسبة تغطية بلغت 100 بالمئة خلال عام 2020، منها 140 زلزالا محليا و549 زلزالا اقليميا و286 زلزالا بعيدا.

وبحسب تقرير نشرته الوزارة على موقعها الالكتروني، تم تركيب محطة زلزالية جديدة في جامعة مؤتة، وابرام اتفاقيتين علميتين مع الجامعة الاردنية وهيئة المساحة الجيولوجية الاميركية.

وتطرق التقرير الى الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة جائحة كورونا مؤكدا تميز قطاع الطاقة خلال هذه الفترة باستدامة النظام الكهربائي والمشتقات النفطية وعدم انقطاعها بتعاون كافة مؤسسات القطاع بناء على اجراءات واضحة ومحددة تم اتخاذها واقرارها.

وذكر التقرير، انه تم تعديل تعرفة الحمل الاقصى للقطاع الصناعي المتوسط والقطاعين الزراعي والفندقي التي تطبق عليها حسب تعليمات التعرفة النافذة لتصبح بمقدار صفر لفترة 3 اشهر منذ بداية الازمة.

كما تم السماح بتقسيط فواتير الكهرباء للقطاعات الانتاجية المتضررة، وتعليق تنفيذ حالات فصل التيار الكهربائي لكافة المشتركين لمدة شهر من بدء الازمة.

وقامت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين وشركات توزيع الكهرباء لضمان استمرار تزويد الكهرباء للمخيمات.

وسمحت الوزارة لشركات توزيع المشتقات النفطية بتخزين المشتقات النفطية في مرافق الشركة اللوجستية للمرافق النفطية مجانا ولمدة 3 اشهر بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي للمشتقات النفطية.

كما تم تأجيل توريد الضريبة الخاصة المقطوعة على المشتقات النفطية لكامل الضريبة حتى نهاية عام 2020 لكافة شركات تسويق المشتقات النفطية.

وتضمنت الاجراءات، رفع المخزون الاستراتيجي الى 80 الف طن خلال فترة ازمة كورونا، بزيادة نسبتها 24 بالمئة عن مستواه قبل قرار تعزيز المخزون الاستراتيجي وهي السعات التخزينية المتاحة في مشروع الماضونة.

وتمت الموافقة على تغطية كامل ايصال التيار الكهربائي الى (مشروع كرفانات الحجر الصحي في منطقة البحر الميت/منطقة الكورنيش) على حساب فلس الريف بقيمة تقديرية بلغت 140 الف دينار.-(بترا)