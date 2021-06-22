رصد 170 حالة من المتحور دلتا في الأردن

عمان-الغد- قال وزير الصحة، فراس الهواري، مساء الثلاثاء، إنه تم رصد 170 إصابة بالفيروس المتحور الهندي “دلتا” في المملكة، داعيا لأخذ متحورات كورونا التي تسجل بشكل جدي لما تسببه من انتكاسات في الوضع الوبائي.

وأضاف الهواري، عبر قناة المملكة، أن الأردن يسعى للوصول إلى أكبر عدد من متلقي جرعتي لقاح كورونا للتخفيف من أثر السلالات المتحورة.

وأشار إلى أن هنالك تقدما في إعطاء القاح للوصول إلى ما تسعى إليه الوزارة وهو إعطاء مليونين ونصف المليون جرعة حتى 1 تموز/يوليو 2021، و4 ملايين جرعة حتى 1 أيلول/سبتمبر 2021.

ولفت، إلى أن الوزارة قادرة للوصول إلى إعطاء 100 ألف جرعة يوميا، حيث إن الوصول للرقم في حال التزام الجميع بالمواعيد التي تصلهم عبر الرسائل.

وأكّد الهواري، أن الأردن من الدول القليلة في العالم التي توفر 4 أنواع من لقاحات فيروس كورونا، معتبرا ذلك مساعد في إعطاء اكبر عدد من اللقاحات ويحقق الأهداف.

ودعا وزير الصحة إلى عدم التراخي في إجراءات السلامة العامة للحفاظ على الوضع الوبائي محليا، موضحا أن الفترة الماضية شهدت تراخيا من قبل البعض في الالتزام خاصة بعد فتح القطاعات.