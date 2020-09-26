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رضيع يحرز لقب “أصغر متزلج على الماء” (فيديو)

منذ 23 دقيقة
أصغر متزلج على الماء

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واشنطن – حطم الرضيع ريتش هافريز الرقم القياسي لكونه أصغر طفل على الإطلاق في التزلج على الماء، حين تزلج في بحيرة «باول» جنوب يوتا الأمريكية، وظهر في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك والدا الطفل كيسي وميندي همفريز صور وفيديو لطفلهما الصغير، ريتش، وهو يتزلج في بحيرة باول قبل أيام قليلة.

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حطم الرضيع ريتش هافريز الرقم القياسي لكونه أصغر طفل على الإطلاق في التزلج على الماء، حين تزلج في بحيرة «باول» جنوب يوتا الأمريكية، وظهر في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. . وشارك والدا الطفل كيسي وميندي همفريز صور وفيديو لطفلهما الصغير، ريتش، وهو يتزلج في بحيرة باول قبل أيام قليلة. . وعلّق الوالدان على الفيديو: "ذهبت للتزلج على الماء بمناسبة عيد ميلادي لمدة 6 أشهر. يبدو أن هذه مشكلة كبيرة …" ، وأضافوا معها #worldrecord. يحتوي الحساب الذي نُشرت فيه الصورة على جدول زمني مخصص خصيصًا للصبي الذي يستمتع بمغامرات في الهواء الطلق مع والديه. أكد والدا الطفل الصغير أن ريتش كان يبلغ من العمر ستة أشهر وأربعة أيام فقط وقت التقاط الفيديو، وكشفوا أنه تفوق على أصغر رقم قياسي معروف بستة أيام. . . . . #الغد #منوعات #رقم_قياسي_جديد #حياتنا #طفل

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وعلّق الوالدان على الفيديو: “ذهبت للتزلج على الماء بمناسبة عيد ميلادي لمدة 6 أشهر. يبدو أن هذه مشكلة كبيرة …” ، وأضافوا معها #worldrecord. يحتوي الحساب الذي نُشرت فيه الصورة على جدول زمني مخصص خصيصًا للصبي الذي يستمتع بمغامرات في الهواء الطلق مع والديه. أكد والدا الطفل الصغير أن ريتش كان يبلغ من العمر ستة أشهر وأربعة أيام فقط وقت التقاط الفيديو، وكشفوا أنه تفوق على أصغر رقم قياسي معروف بستة أيام.

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