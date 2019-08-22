رغبة هنري في النجاح بالتدريب لم يضعفها فشله مع موناكو

لندن – يأمل المهاجم الدولي الفرنسي السابق تييري هنري أن يحصل على فرصة ثانية لكي يبرهن قدراته كمدرب، بعد محاولة أولى فاشلة مع فريقه السابق موناكو.

واقرّ الهداف التاريخي لفريق أرسنال الإنجليزي في مقابلة مع صحيفة “دايلي تيليغراف” الإنجليزية انه لم يتلقَ اي إتصال لمدة 4 أشهر بعد اقالته من تدريب فريق الامارة، لكن الأمور حاليا تبدلت بعدما تلقى خمسة عروض تدريبية.

وتحول حلم هنري في 13 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي تاريخ عودته الى الفريق، الذي شهد بداياته للاشراف عليه، إلى كابوس لم يتوقعه أشد المتشائمين.

Thierry Henry makes Arsenal admission as he eyes managerial returnhttps://t.co/LBPra0JvEY pic.twitter.com/oxKWYuo2WZ — Mirror Football (@MirrorFootball) August 22, 2019

وكان “تيتي” وهو لقب هنري، خاض تجربته الأولى على مقاعد التدريب كمساعد لمدرب منتخب بلجيكا الإسباني روبرتو مارتينيز، في مسيرة ناجحة مع “الشياطين الحمر” توجها باحتلال المركز الثالث في مونديال روسيا 2108 بعد فوز بلجيكا على إنكلترا بهدفين نظيفين في أفضل نتيجة للمنتخب في نهائيات كأس العالم.

ولم ينعكس النجاح على الصعيد الدولي، محلياً في الدوري الفرنسي، فلم تدم مغامرته مع موناكو سوى 100 يوم فقط وانتهت على وقع تحقيق 4 إنتصارات في 20 مباراة بمختلف المسابقات، بينها انتصاران فقط في الدوري مقابل 7 هزائم وتعادلين، ليقال من منصبه ويحل بدلا منه المدرب القديم الجديد البرتغالي ليوناردو جارديم.

ويقول هنري: “بإمكانكم أن تقولوا عني أني مجنون، ولكني اعشق كرة القدم وأنا مؤمن اني سأكون مدربا ناجحا، أنا لا أفكر بالألم، ولا بالفشل، لا أحب الأمور السهلة، احب أن أقود والأمر يعتمد عليّ لتحقيق ذلك، الأمر نفسه عندما انضممت إلى آرسنال كلاعب، وتكرر الامر ذاته عندما تعاقدت مع منتخب بلجيكا الى جانب مارتينيز، انه تطور”.

« Je peux être un entraîneur à succès »… Thierry Henry pas abattu après son passage cataclysmique à Monaco https://t.co/bzlTXqS5dD — SPORT N°1 (@sportnumb1) August 22, 2019

واكد هنري – الذي أحرز مع منتخب “الديوك” كأس العالم 1998 وكأس أمم أوروبا 2000 – أنه رفض بعض العروض بسبب التزامه بطاقمه التدريبي، بقوله: “هاتفي لم يرن لفترة 4 اشهر بعد مغادرتي موناكو، ولكن فجأة تلقيت 5 عروض، البعض منها لم يكن ما كنت أتطلع إليه، والبعض الآخر كان لشغل مركز مساعد المدرب”.

ومنذ إقالته حاول هنري اكتساب المزيد من الخبرة على صعيد التدريب على أعلى المستويات، فالتقى بمدربي كرة السلة وألعاب القوى، معتبرا انه من المحبط الاضطرار للانتظار لحوالي عام إضافي للحصول على فرصة جديدة، ولكنه مقتنع ان التدريب هو المستقبل بالنسبة له ليزيل الشكوك من حوله. (أ ف ب)