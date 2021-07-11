رغد حجازي تشدو بصوتها وتلون الأغاني التراثية بتوزيع جديد

أحمد الشوابكة

عمان- اعتبرت المطربة الأردنية الشابة رغد حجازي إعادتها للأغاني القديمة والتراثية، لتتماشى مع روح العصر محاولة منها لمواكبة الحداثة، وربط حبال الوصل بين أجيال تركت بصماتها على الفن الغنائي العربي، وأجيال تكتسب التعرف على هذا الإرث الكبير.

واجتهدت حجازي في إعادة عدد من الأغاني القديمة والتراثية على نظام (الكفر) لعدد من مطربي زمن الفن الجميل، أمثال: موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، سيد مكاوي، أم كلثوم وفيروز، وعدد من الأغاني التراثية من البيئة الفلكلورية الأردنية أمثال: سميرة توفيق، وتوفيق النمري، مع حرصها الأكيد لقضية أساسية، وهي عدم الإفراط عبر التوزيع الجديد بروح الأغنية، فهو قلبها النابض، وفق ما ذكرت لـ “الغد”.

وقالت حجازي، إن هناك قواعد علمية يجب أن تكون متوفرة في عملية التوزيع الموسيقي لهذه الأغاني مع المحافظة على الموازين الموسيقية، مضيفة، أن إعادة التوزيع الموسيقي من الأمور الإيجابية، وغايتها تحسين تلك الأغاني، دون تشويه قيمتها من ناحية الكلمة واللحن والموسيقي.

وبحسبها، فلا يجب أن يذهب في أذهان البعض، أن إعادة التوزيع الموسيقي للأغاني القديمة فكرة خاطئة، بل إن ذلك رصيد لأصحاب هذه الأغاني التي تربينا على سماعها، لما فيها من الجمال والسلاسة في كلماتها وعذوبة ألحانها، مؤكدة أن هذه الأغاني فيها عمق ومعان تبعث الإنشاء في السامع، وإعادة توزيعها يجب أن يعتمد على أرضية متينة، ثم إعطائها نفساً فيه بحث وابتكار إبداعي ملائم لأصل هذه الأغاني، حتى لا تفقد بريقها، وهذا ما أرمي إليه في المشروع الغنائي.

وتواظب حجازي حالياً على عملية البحث والتحري عن الأغاني التراثية والفلكلورية الأردنية لإعادة توزيعها من جديد، لما لها من قيمة وجدانية عالقة في الأذهان، وفق ما ذكرته، إن هذا الفضاء التراثي والفلكلوري زاخر بالإنتاجات القيمة، والتي لا تفنى بل هي تبقى خالدة وحية تعيش معنا، بالتالي نعود إليها دائماً، وإعادة توزيعها بطريقة حديثة عنصر مهم.

وتحاول حجازي عدم الإغفال عن أهمية الآلة الموسيقية في الأغاني القديمة والتراثية، فبحسبها، “صيغت بالآلات المخصصة مع إدخال بعض الآلات الغربية الحديثة، حيث تأخذ الأغنية طابعها الأصيل مع تطعيمها ببعض الآلات وفق رؤية الموزع الموسيقي محمد القيسي الذي يقوم على توزيع الأعمال، مشيرة إلى قدرة وإمكانيات ودارية القيسي في التوزيع الموسيقي، وخصوصاً أنه يعي تماما كافة اللهجات العربية، ما يبث روح الاطمئنان في النفوس، فهو يجمع بين الثقافة الموسيقية والإبداع، ويحترم خصوصية الكلمة واللحن والنغمة الموسيقية.

وتؤكد حجازي الحاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من إحدى الجامعات الأردنية الحكومية، أن ثمة العديد من الأغاني القديمة لا يعرفها الجمهور، “أحاول إعادة الحياة إليها من خلال إدخال إيقاعات عصرية دون تشويهها أو دون السقوط في التحريف في قيمتها حتى لا تفقد هويتها”.

وبرزت موهبة حجازي في عالم الغناء والموسيقا، منذ نعومة أظفارها، لتروي الروح وتطرب الجمهور المتلقي أغانيها بصوتها الأصيل، لتثري بذلك المشهد الغنائي الأردني بأسلوب يمزج بين إيقاعات متعددة.

وتجيد العزف على آلة العود، بعد أن خضعت إلى تدريب مكثف في مراكز ومعاهد تعليم الموسيقا في الأردن لأهمية الموسيقا والغناء باعتبارهما لغة عالمية قادرة على إيقاظ الأحاسيس، فهي شفاء للعقول ودواء للقلوب.

وقالت، “إن القادم أجمل، وسيكون للغناء دور مهم في حياتها الفنية مستقبلاً من خلال إصدار أغنيات جديدة بكل اللهجات، وخصوصاً اللون الأردني لرفع سوية الأغنية الأردنية وترويجها، وإعادة مكانها بين الأغنيات العربية”، داعية إلى ضرورة أن يهتم الفنان بكل اللهجات العربية ويؤديها بإتقان.

كما دعت حجازي إلى أهمية وجود “صناع النجوم”، بقولها “نفتقر لوجودهم للمساهمة في تفرغ الفنان لعمله الإبداعي”، مشيرة إلى أن هناك دولا عربية استثمرت طاقاتها الفنية، بمن فيهم الفنانون في خدمة اقتصادها ونجحت، ولكن في الأردن لا توجد هذه الآلية، ما أدى إلى العرقلة في تواجد اسم فنان أردني معروف على مستوى الوطن العربي.

وأكدت حجازي أهمية إنشاء دار للأوبرا، لكونها تقوم بدور مهم في إثراء الحركة الثقافية والفنية الإبداعية، مشيرة إلى أن إنشاء دار الأوبرا يسهم في تتويج مسيرة الحركة الثقافية والفنية الأردنية الثرية بتبني أفكار تعزز الثقافة العالمية، وتسهم في تقدمها، بهدف أن تكون مركزا ثقافيا عالميا.

وتحلم أن تشارك في المسرح الغنائي الذي يعد من أشكال الفنون المسرحية، يجمع بين عناصر الموسيقا والأغنية والاستعراضات الراقصة والحوارات المنطوقة التي ترتبط بصلة كبيرة بفن الأوبرا.

وتضيف حجازي، “أن الفن الأردني يتقدم للأمام باستمرار، وينافس الحركات الفنية العربية المتقدمة، ويسهم في رفع سوية الحركة الفنية برمتها، وبخاصة الأغنية الأردنية، وعليه يجب إعطاء الفنان الأردني حقه في الاستمرارية وتطوير إبداعه، وتقديمه للناس بالصورة المشرقة التي كانت بالسابق”.

وحجازي بصدد طرح عدة أغنيات جديدة لها على نظام (السنغل) لعدد من الشعراء المحليين، وألحان وتوزيع الموسيقي محمد القيسي، مكتفية بالقول “بأنها ستكون مفاجأة للجمهور”.

وأحيت حجازي العديد من الحفلات الخاصة والعامة مع العديد من الفرق الموسيقية وبخاصة فرقة الجامعة، إضافة إلى مشاركتها في أعمال مسرحية وغنائية في المهرجانات التي تقيمها الجامعات الأردنية، كما شاركت في مهرجانات محلية من أبرزها مهرجان الأغنية الأردنية.