رغم أفضليته .. الوحدات يُخفق في تنفيذ الوعد أمام العهد

عمان – الغد – ودّع فريق نادي الوحدات منافسات بطولة كأس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم من الدور قبل النهائي لمنطقة غرب آسيا، بعد تعادله السلبي أمام العهد اللبناني، في لقاء جمعهما على ملعب المدينة الرياضية بالعاصمة اللبنانية بيروت، أمس، في إياب نصف النهائي.

وكان الوحدات – الذي أخفق في تنفيذ وعده أمام العهد – قد خسر مباراة الذهاب التي اقيمت على ستاد الملك عبدالله الثاني بهدف وحيد، ليتبخّر حلم معانقة اللقب الآسيوي مرّة جديدة ، بعدما ودّع “المارد الأخضر” المسابقة الآسيوية بمجموع المباراتين “0-1، 0-0”.

الوحدات ورغم خروجه من البطولة الآسيوية أمام العهد اللبناني، إلا أنه كان في لقاء الاياب الأفضل استحواذا خلال المباراة التي احتضنها ملعب المدينة الرياضية في بيروت بنسبة 65.6% مقابل 34.4% للعهد، الذي كان بدوره الأفضل على مستوى الإلتحامات البدنية بنسبة 56.9% مقابل 43.1% للوحدات.

FT: @AlAhedFc 🇱🇧 0 – 0 🇯🇴 Al Wehdat SC It's all over. Mohamad Kdouh's lone strike in the 1st leg was just enough for Al Ahed to move on to the Finals of the West Zonal's. They will face the winner of the #JAZvJSH match-up being played tomorrow.#AFCCup2019 #AHEvWEH pic.twitter.com/3a4nogA9hv — AFC Cup (@AFCCup) June 24, 2019

وفشل الوحدات في استثمار 5 كرات ركنية أتيحت له خلال المباراة مقابل ركنيتين للعهد، وهي الأرقام التي برهنتها نسبة نجاح العهد في التعامل مع الكرات الهوائية بـ 57.1% مقابل 42.9% للوحدات ، الذي وقع كذلك ضحية لمصيدة التسلل في مناسبتين.

سيطرة الوحدات على منطقة العمليات، أثمرت عن تفوقه الواضح في التمريرات بـ 544 تمريرة مقابل 289 للعهد، الذي كان الأفضل على مستوى التمريرات الطويلة بـ 63 تمريرة مقابل 43 للوحدات، وبنسبة دقة تمرير إجمالية بلغت 85.3% للوحدات مقابل 70.6% للعهد، كما كان “الأخضر” الأفضل على مستوى تحويل اللعب بـ 21 مرة مقابل 6 للعهد، وبدقة تحويل بلغت نسبتها 28.6% للوحدات مقابل 16.7% للعهد.

Al Wehdat fans are not lowering their voices down though. 📢 In full flow.#AFCCup2019 #AHEvWEH pic.twitter.com/D4hI11TYIC — AFC Cup (@AFCCup) June 24, 2019

النتيجة السلبية التي انتهت عليها المباراة، لا تعني غياب الخطورة إطلاقا على المرميين، لأن لاعبي الوحدات سددوا 14 كرة على مرمى العهد منها 3 على المرمى و6 تصدى لها الحارس مهدي خليل و 10 تسديدات جاءت من خارج منطقة الجزاء و4 تسديدات من داخل المنطقة، بدقة تسديد إجمالية بلغت 21.4%.

في المقابل، سدد العهد 4 كرات على المرمى، كرة واحدة جاءت على مرمى الحارس عبدالله الفاخوري وتصدى لها، فيما سدد اللاعبون 3 مرات من خارج منطقة الجزاء وتسديدة من داخل الصندوق، بدقة تسديد إجمالية بلغت 25.0%.

وعلى مستوى البطاقات الملونة، أشهر الحكم الكوري هين كين 6 بطاقات صفراء مناصفة بين لاعبي الوحدات والعهد، رغم ارتكاب لاعبي “المارد الأخضر” لـ 15 مخالفة مقابل 10 احتسبت على لاعبي العهد.