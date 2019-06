رغم أفضليته .. الوحدات يُخفق في تنفيذ الوعد أمام العهد

عمان – الغد – ودّع فريق نادي الوحدات منافسات بطولة كأس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم من الدور قبل النهائي لمنطقة غرب آسيا، بعد تعادله السلبي أمام العهد اللبناني، في لقاء جمعهما على ملعب المدينة الرياضية بالعاصمة اللبنانية بيروت، أمس، في إياب نصف النهائي.

وكان الوحدات – الذي أخفق في تنفيذ وعده أمام العهد – قد خسر مباراة الذهاب التي اقيمت على ستاد الملك عبدالله الثاني بهدف وحيد، ليتبخّر حلم معانقة اللقب الآسيوي مرّة جديدة ، بعدما ودّع “المارد الأخضر” المسابقة الآسيوية بمجموع المباراتين “0-1، 0-0”.

الوحدات ورغم خروجه من البطولة الآسيوية أمام العهد اللبناني، إلا أنه كان في لقاء الاياب الأفضل استحواذا خلال المباراة التي احتضنها ملعب المدينة الرياضية في بيروت بنسبة 65.6% مقابل 34.4% للعهد، الذي كان بدوره الأفضل على مستوى الإلتحامات البدنية بنسبة 56.9% مقابل 43.1% للوحدات.

FT: @AlAhedFc 🇱🇧 0 – 0 🇯🇴 Al Wehdat SC

It's all over. Mohamad Kdouh's lone strike in the 1st leg was just enough for Al Ahed to move on to the Finals of the West Zonal's. They will face the winner of the #JAZvJSH match-up being played tomorrow.#AFCCup2019 #AHEvWEH pic.twitter.com/3a4nogA9hv

