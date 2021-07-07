رغم إيجابيات وسلبيات الأساور الذكية… سوار HUAWEI Band 6 يتألق ويثبت مكانته

تشتهر الأساور الذكية بتتبع الصحة والإشعارات إلى جانب اللياقة البدنية اليومية. ومع ذلك، هناك بعض الإيجابيات والسلبيات عند استخدام هذه الأساور الذكية على أساس يومي. من ناحية أخرى، أطلقت هواوي مؤخرًا سوار HUAWEI Band 6 الجديد كليًا، والذي لا يعالج جميع السلبيات فحسب، بل يجلب للمستخدمين أكثر مما يمكن أن يقدمه السوار الذكي بتجربة تشبه الساعة الذكية دون الحاجة إلى دفع ثمن واحدة. دعونا نتعرف على أبرز إيجابيات وسلبيات الأساور الذكية، وكيف عزّز أحدث سوار من هواوي هذه المزايا، وتغلّب على العيوب:

الإيجابيات

1. مراقبة الصحة اليومية

أحد أفضل الأشياء لامتلاك سوار ذكي على معصمك هو كيف يمكنك أن تكون على قمة مؤشرات صحتك اليومية في جميع الأوقات. على سبيل المثال، يمكن لـسوار HUAWEI Band 6 مراقبة مستويات الأكسجين في الدم (SpO2) باستمرار لتنبيهك إذا كانت المستويات منخفضة بشكل خطير. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تتبع معدل ضربات القلب مع ميزة HUAWEI TruSeenTM 4.0، وجودة النوم مع ميزة HUAWEI TruSleepTM، ومستويات التوتر مع HUAWEI TruRelaxTM.

2. تنبيهات الإشعارات

هناك دائمًا أوقات يفوتك فيها إشعار أو مكالمة على هاتفك لأنه لم يكن معك. هذه ليست مشكلة عندما يكون لديك سوار ذكي يمكنه إخطارك بدقة بكل إشعار. في الواقع، مع سوار HUAWEI Band 6، يمكنك الاستفادة من شاشة AMOLED الكبيرة مقاس 1.47 بوصة لعرض جميع الإشعارات الخاصة بك.

3. تتبع التقدم في اللياقة البدنية

يكمن مفتاح اللياقة الرائعة في معرفة مدى نجاح كل تمرين في المساعدة وتتبع التقدم العام. الأساور الذكية جعلت هذا ممكنًا من خلال مراقبة المؤشرات الرئيسية أثناء التدريبات، مثل عدد الخطوات، والتكرارات، والسعرات الحرارية المحروقة وما إلى ذلك. تأخذ هواوي هذه الخطوة إلى الأمام من خلال سوار HUAWEI Band 6 الذكي الذي يمكنه تتبع ما يصل إلى 96 وضعًا للتمرين يتم اكتشافها تلقائيًا وتعقبها للحصول على بيانات دقيقة. وفي الوقت نفسه، تقوم خوارزمية ميزة HUAWEI TruSportTM أيضًا بتحليل إمكانيات التمرين وأنماطه بناءً على تقلب معدل ضربات القلب وبيانات التمرين لتوفير تحليل مفصل.















السلبيات

1. شاشات أصغر

لا تشتهر الأساور الذكية بشاشاتها، وهذا يؤدي عادةً إلى خيارات أحادية اللون أو أساور لا تحتوي على شاشات عرض على الإطلاق في بعض الأحيان. يمكن أن تكون هذه مشكلة إذا أراد المستخدم مراجعة الإشعارات أو حتى إلقاء نظرة على الحالات الصحية دون الحاجة إلى إخراج هاتفه. يغير سوار HUAWEI Band 6 هذا الاتجاه مع شاشة AMOLED الكبيرة مقاس 1.47 بوصة، والتي لا توفر مشاهدة غامرة فحسب، بل تقدم أيضًا تفاعلات على مستوى الساعة الذكية لتسهيل الاستخدام.

2. شحن جهاز آخر

قد يعني امتلاك سوار ذكي جهازًا إضافيًا لشحنه، وهذا قد يكون مشكلة للمستخدمين، خاصةً وأن الأساور الذكية لا تأتي مع بطاريات كبيرة. مع وضع هذا في الاعتبار، يأتي سوار HUAWEI Band 6 بعمر بطارية يصل إلى أسبوعين بشحنة واحدة، مما يعني اشحن مرة واحدة ولا داعي للقلق بشأن ذلك بعد الآن.

مع سوار HUAWEI Band 6 على معصمك، لديك أكثر من مجرد سوار لأنه يحدد جميع الإيجابيات ويكشف عيوب الأساور الذكية التقليدية! يتوفر هذا السوار المدهش في الأردن بثلاثة ألوان رائعة هي؛Graphite Black ، Sakura Pink، وForest Green، ويمكنك اقتناؤه بسعر 49 دينارًا أردنيًا عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني من خلال الرابط: https://www.cellavenuestore.com/ar/product/huawei-band-6-ar/، أو متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط: https://huaweieshop.jo/ar/wearables/huawei-band-6، أو من خلال زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.