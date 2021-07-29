رغم تبعات “كورونا”: تحسن الأداء التشغيلي للملكية الأردنية في الربع الثاني 2021

– نمو عدد المسافرين بنسبة 109% مقارنة بالربع الأول

– زيادة في إيرادات الربع الثاني لتصل الى 70 مليون دينار مقابل 93 مليون في الربع الأول

عمان – الغد – أقرّ مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية في جلسته التي عقدها بتاريخ 28/7/2021 النتائج المالية للشركة للنصف الأول من عام 2021، والتي أظهرت أن الملكية الأردنية حققت تحسناً ملحوظاً في الأداء التشغيلي للشركة في الربع الثاني من هذا العام مقارنة مع الربع الأول بالرغم من استمرار الاثار السلبية الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد 19 .

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة/ العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي أن الشركة نفذت خلال الربع الثاني من العام الحالي العديد من عروض البيع التسويقية دون إنقطاع، وهو ما أسهم في زيادة الإقبال على السفر على طائرات الملكية الأردنية وإستثمار الأسعار المخفضة لتذاكر السفربالرغم من الأوضاع الغير مستقرة، وبما أدى إلى زيادة عدد المسافرين في الربع الثاني والذي بلغ 260 ألف مسافر مقارنة ب 124 ألف مسافر في الربع الأول وبفارق مقداره 136 ألف مسافر وبمعدل زيادة 109%.

هذا وكشفت النتائج المالية للشركة أنها إستطاعت زيادة إيراداتها لهذه الفترة لترتفع من 39 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي إلى 70 مليون دينار في الربع الثاني، وبمعدل زيادة 80%، في حين أن التكاليف التشغيلية إرتفعت بنسبة 30% لتزداد من 68 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي إلى 89 مليون دينار في الربع الثاني.

وأضاف المجالي أن النمو في أعداد المسافرين رفع معدل إمتلاء الطائرات بين فترتي المقارنة من 55.7% إلى 62.8% بزيادة مقدارها 7.1 نقطة، وبالتالي فإن الشركة تمكنت من تخفيض خسارتها الصافية في الربع الثاني لتبلغ بعد الضريبة 24.4 مليون دينار مقابل 36.4 مليون دينار خسارة الشركة في الربع الأول من العام الحالي وبنسبة إنخفاض بلغت 33%.

وبيّن أن الربع الثالث من العام الحالي ما زال هو الآخر يشهد زيادة مضطردة في الحجز والسفر على طائرات الملكية الأردنية بالتزامن مع رفع العديد من الوجهات القيود المفروضة على حركة النقل الجوي.

وبدوره أقر مجلس إدارة الشركة في ذات الجلسة الدعوة لعقد اجتماع هيئة عامة غير عادي لتغطية الزيادة في رأس مال الشركة من خلال تخصيص كامل أسهم الزيادة لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية / شركة إدارة الاستثمارات الحكومية مثمناً مساهمة الحكومة بدفع مبلغ الزيادة بمقدار خمسون مليون دينار والذي كان من المقرر أن يتم دفعها في العام 2018 لتساهم هذه الزيادة وبجهود الشركة الحثيثة بمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد 19.

وأكد المجالي أن جميع العاملين في الملكية الأردنية يعملون بشكل حثيث ومتواصل خلال موسم الذروة والنشاط في حركة النقل الجوي لتسهيل إجراءات المسافرين وتقديم أفضل الخدمات لهم في المطارات وفي الأجواء.

وزاد أن الشركة تبذل أقصى جهودها، وضمن إمكاناتها المتاحة لزيادة عدد الرحلات وتشغيل الرحلات إلى مناطق الجذب السياحي إستجابة للطلب على السفر وخدمة مختلف قطاعات المسافرين من وإلى المملكة وكذلك ركاب الترانزيت المارّين عبر مطار الملكة علياء الدولي إلى وجهات أخرى على شبكة خطوط الملكية الأردنية .