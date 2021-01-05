رغم تحديات الإعاقة.. أبو أنور يحفظ مهنة تنجيد المفروشات منذ 50 عاما

أحمد الشوابكة

مادبا – على الرغم من تبعات الإعاقة وتحدياتها، إلا أن السبعيني محمد أحمد شبوان، يصر بعزيمة وإرادة قوية على مواصلة الحياة، متمسكاً بمهنة تنجيد مفروشات العرائس، التي تربى عليها منذ صغره، وأورثها لابنيه اللذين يقفان إلى جانبه في هذه المهنة، خشية من اندثارها كبقية المهن التقليدية التي ذهب بعضها بلا عودة.

ما يزال أبو أنور يواظب يوميا على تأدية عمله باحترافية وإتقان عاليين؛ حيث يقوم بهمة ونشاط وحيوية في تحليل الصوف وفكه عن طريق (سيخ) في عملية نفض الأصواف، في محله لتنجيد مفروشات العرائس، الذي يتوسط شارع الشهيد محمد هويمل الزبن في مدينة مادبا.

بدأ أبو أنور احتراف مهنة تنجيد مفروشات العرائس في أوائل الخمسينيات من القرن المنصرم أثناء وجوده في مدينة نابلس على أيدي أمهر المنجدين في ذلك الوقت، بحسب ما قال لـ”الغد”.

يصارع أبو أنور على بقاء مهنته على قيد الحياة، يتعلق بها ويحن الى زمنها الجميل في ظل عالم العولمة، وغرق الأسواق بالمنتوجات العالمية الحديثة، ما يجعله يعلم هذه الحرفة بأدق تفاصيلها وأسرارها الخفية لابنيه أحمد وأسعد، اللذين يتقنانها بهمة واقتدار، بحسب وصفه، “فأصبح من يعملون في هذه الحرفة في هذه الأيام يعدون على أصابع اليد”.

يبحث أبو أنور عبر مهنته ومفرداتها عن إخراج كنوزها الوافرة لتعطي الاستمرارية للحياة، وليتعلم الأبناء ما صنعه الآباء والأجداد، وفق ما أكد “أعمل في تنجيد اللحف والمخدات على الطريقة القديمة رغم أن هذه المهنة تواجه خطر الاندثار بعد علو كعب الصناعات الحديثة”.

ويعود بالذاكرة إلى خمسة عقود انقضت، عندما كان محله يعج بالزبائن من مختلف القرى المجاورة لمادبا، لا سيما في موسم الأعراس، كانت العادة لدى معظم العائلات تجهيز بناتها العرائس من خلال تنجيد فرشات ولحف ومخدات بألوان زاهية، ويكتبون عبارات خاصة على المخدات مثل: (صباح الخير، أو نوم الهنا، أو نوم العوافي أو أحلام سعيدة)، بحسب ما قال.

ويضيف “أما في فصل الشتاء، فإن الكثير من العائلات كانت تلجأ إلى المنجدين من أجل تجديد فراشها ودعمه بمزيد من القطن والصوف حتى يصبح أكثر دفئاً، خاصة أن وسائل التدفئة كانت تقتصر فقط على كوانين الحطب، غير أن هذه المظاهر غابت في الوقت الحاضر، وأصبح عمل من يمتهنون هذه المهنة نادرا جداً”.

ويؤكد أن تنجيد مفروشات العرائس مهنة تراثية مرتبطة بالحالة الاجتماعية؛ حيث دخلت مدينة مادبا في بداية القرن الماضي، إذ يقوم المنجد بنثر صوف الغنم بسيخ وعصا خصصا لهذا الغرض من أجل تجهيزه لفرشه في قطعة القماش المحاكة على شكل مربع، ليصنع منها لحافاً لغطاء الجسم من البرد.

يستخدم أبو أنور، أدوات خاصة لتنجيد مفروشات العرائس مكونة من (سيخ) معدني وعصا لنثر الصوف الملبد والخيط السوري، وكشتبتان نحاس يدفع به إبرة لخياطة الصوف بعد عملية دحشه في قطعة القماش التي حيكت يدويا في السابق، أما الآن فيتم حياكتها على ماكينته الكهربائية.

وعمل في هذه المهنة لكونها تعتمد على الجماليات من خلال تطريز الأشكال التي يقوم بخياطتها بيديه، وعن طريق أدوات مكونة من إبرة وخيط سوري.

ويقول أبو أنور “كنت أستخدم القطن الزراعي وصوف الأغنام، لكن الناس أصبحوا يشترون الأشياء الجاهزة غير الصحية، والتي تكون عادة أخف ولا تتعب في التنظيف، كما أن توفر المال جعلهم يعزفون عن الفرش التقليدية والاستعاضة عنه بالفرش الحديثة”.

وأضاف “كان الناس سابقاً يقدرون هذه المصنوعات من الصوف لما فيها من فوائد للجسم، وكنت قبل سنوات عدة أذهب إلى المنازل حتى أنجد فرشهم، ونادراً ما كنت أعمل داخل المحل”.

ولا يكترث ابنه الأصغر أحمد الذي يساعده على إدارة المحل أن تبقى الحرفة على النمط التقليدي، بل جرى تطور طرأ على الحرفة، فأُدخلت إليها منتوجات جديدة تواكب الحاضر، كالكنب والستائر.

على خلاف ابنه أحمد، فما يزال أبو أنور يصر على الحفاظ على طقوس مراحل عملية التنجيد التي اعتاد عليها، وأفنى عمره فيها، وفق ما قال “أشعر بمتعة لا توصف عندما أستخدم الأدوات التقليدية في عملية تنجيد لحاف أو مخدة”.

كما أكد أنه يعتب كثيراً، لأن هذه المهنة يمتهنها بعض الدخلاء، وخصوصاً من العمالة الوافدة الذين يستخدمون الصوف الاصطناعي، ما يسيء إلى المهنة التي تحتاج وقتا طويلا لتعلمها والعمل فيها، وما يزيد من تخوفه تلاشي هذه المهنة التراثية التي تربطه بذكريات جميلة، على مدار ما يزيد على خمسة عقود.

ورغم أن ابنيه يلجأان إلى الجلسات الخليجية والاسفنجية، لكنه يعد مهنة التجنيد هي الأساس، لأنها جزء من كيانه ووجوده.

ويؤكد أنه يعمل في البيوت حسب طلب الزبون، محاولا وضع لمسات في أشكال التطريز للحاف أو المخدة أو أي قطعة ينتجها، لكي تلاقي استحسان الزبون ليعود مرة أخرى، مشيرا إلى أنه لم يقتصر عمله على مفروشات العرائس، بل هناك زبائن يرغبون بتأثيث منازلهم بالألحفة (اللحافات) والمخدات المنتجة على الطريقة التي يقوم بها، بحسب طلب الزبون، محاولا وضع لمسات في أشكال التطريز للحاف أو المخدة أو أي قطعة يشكلها، لكي تلاقي استحسان الزبون ليعود مرة أخرى.