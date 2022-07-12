رغم قتله 78 طفلا في 2021.. عدم ادراج الاحتلال الإسرائيلي بقائمة العار الأممية

عواصم – رغم ما كشفه تقرير أممي أول من أمس من أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية عن قتل 78 طفلا فلسطينيا وتشويه 982 آخرين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 2021، الا أنه لم يدرج بقائمة العار الأممية.

ووفق التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن “الأطفال والنزاعات المسلحة لعام 2021” فقد حذر غوتيريش إسرائيل من أنه في حال استمرت هذه الأرقام في عام 2022، فسيتم إدراج إسرائيل في قائمة العار الملحقة بالتقرير المقبل.

وجاء رد فعل العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية سلبيا على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، فقد قالت المسؤولة في منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية جو بيكر أن عدم إدراجه القوات الإسرائيلية المتهمة بقتل 78 طفلا فلسطينيا في عام 2021 وتشويه 982 آخرين على “قائمة العار” هو فرصة أخرى ضائعة لمحاسبة إسرائيل، في حين تم إدراج قوات أخرى أو جماعات مسلحة ارتكبت انتهاكات أقل بكثير.

وأضافت إن الأمر لم يقتصر على أن الأمين العام لم يدرج المسؤولين عن النزاعات المسلحة في أوكرانيا وإثيوبيا وموزمبيق ضمن “قائمة العار”، لكن تقريره لا يقدم معلومات ذات مغزى عن الانتهاكات الشنيعة التي تعرض لها الأطفال في هذه النزاعات.

من جهتها أعربت منظمة قائمة مراقبة الأطفال والنزاع المسلح غير الحكومية عن أسفها للرغبة في التقليل من مسؤولية إسرائيل، وكذلك “للازدراء الصارخ” بحياة الأطفال في إثيوبيا وموزمبيق وأوكرانيا ودول أخرى تشهد حروبا.

وفي عام 2002 أعلنت الأمم المتحدة “قائمة العار” وتعرف أيضا باسم “اللائحة السوداء”، وتضم المنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع بالعالم، عبر لائحة تصدر في تقريرها السنوي الخاص بالأطفال والنزاعات المسلحة.

وأفاد التقرير بأن ما يقرب من 19 ألف طفل عانوا في 2021 من “انتهاكات جسيمة”، موضحا أن ما لا يقل عن 5242 فتاة، و13 ألفا 663 فتى كانوا من ضحايا هذه الانتهاكات في 21 دولة، وبين هذه الدول 4 عربية هي، سورية واليمن والصومال والاراضي الفلسطينية المحتلة، وفق التقرير.

وتناول التقرير أيضا قضية الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث شدد غوتيريش على “ضرورة التزام إسرائيل بالمعايير الدولية فيما يخص اعتقال الأطفال، وإنهاء الاعتقال الإداري وسوء المعاملة والتعنيف”.

وأعرب الأمين العام في تقريره عن قلقه من “تزايد الهجوم الإسرائيلي على المدارس والمؤسسات التعليمية التي تخدم الأطفال ومسيرتهم التعليمية”، مؤكدا ضرورة توفير المساعدة الإنسانية والصحية اللازمة للأطفال دون أية عراقيل إسرائيلية.

وتعقيبا على التقرير، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن ما جاء في التقرير من انتقاد لإسرائيل على جرائمها بحق أطفال فلسطين، والاعتراف بالغياب الكامل لمساءلتها وعقابها على هذه الجرائم خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأكد أنه وفقا للولاية الممنوحة للأمين العام من مجلس الأمن في هذا الصدد، فإن إسرائيل ارتكبت ومازالت ترتكب جرائم ضد الأطفال كافية لإدراجها في القائمة السوداء، الا أن هذا ما لم يحدث أيضا هذا العام، لافتا إلى أن دولة فلسطين ستستمر في الضغط، ومطالبة الأمين العام بالوفاء بولايته في هذا الشأن ووضع إسرائيل على قائمة المجرمين بحق الأطفال في وقت النزاعات، إلى أن تنتهي الجرائم ضد أطفالنا وتتوفر الحماية الكاملة لهم أسوة بأطفال العالم.

وشدد منصور على أن دعم الأمم المتحدة لحقوق أطفال فلسطين ليس واجبا سياسيا وقانونيا فقط، بل هو واجب أخلاقي لا يجوز استثناء أطفال فلسطين منه.

ومصطلح “الانتهاكات الجسيمة” الوارد بالتقرير يعني جرائم “قتل الأطفال وتشويههم، والاستغلال الجنسي والاغتصاب، والتجنيد الإجباري، وحرمان الأطفال من وصول المساعدات الإنسانية”.

وأفاد التقرير الأممي المتحدة بأن العنف ضد الأطفال في البلدان التي تشهد نزاعات استمر على مستوى عال في 2021.-(وكالات)