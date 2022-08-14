رغم كل المشاكل والرغبة في الرحيل الا ان التزام رونالدو مع مان يونايتد يدرس

شارك البرتغالي كريستيانو ​رونالدو​ اساسيا للمرة الاولى مع فريقه ​مان يونايتد​ هذا الموسم في اللقاء الذي سقط فيه الشياطين الحمر 0 – 4 امام ​برينتفورد​ في مفاجأة كبيرة.

رونالدو حاول المستطاع ولكنه فشل في زيارة الشباك وتلقى فريقه اربعة اهداف في شوط واحد ليتذيل المان يو ترتيب ​الدوري الانكليزي​ الممتاز.

تقدم برينتفورد اولا بخطأ دي خيا واضاف اصحاب الارض الهدف الثاني وسط ذهول المدرب تن هاغ وضياع كبير للاعبي اليونايتد.

هنا ظهر رونالدو في دور القائد الذي يحاول مساعدة زملائه ويحثهم على العودة لانقاذ ما فات الا ان الامور كانت قد انتهت وتلقى اليونايتد هدفين اخرين ليخسر 4 – 0.

ورغم كل المشاكل والاحاديث التي تحدثت عن رغبة رونالدو بالرحيل الا ان التزامه مع ناديه ومحاولته مساندة زملائه وحثهم على التعويض يدرس.