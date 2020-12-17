رغم وصول اللقاح.. لا تدخلوا في اللامبالاة

اسرائيل هيوم

بقلم: د. اساف بيرتس

مهما كان الاسم الذي يعطى للقيود الجديدة- لجما، لجما مشددا، اغلاقا جزئيا او أي تعبير آخر – بات واضحا الآن: لا مناص من تشديد القيود على كل النشاطات في المرافق العامة.

ان نجاح الحكومة في أن تجلب الى اسرائيل مئات الاف التطعيمات منذ الاسبوع الاول لإقرار الـFDA للقاح – محظور أن يؤدي الى اللامبالاة. فهو لا يعفينا من الضرورة لتشديد القيود.

نستبق الأمور فنقول اننا نحن كأطباء، ليس لدينا أي شك في نجاعة التطعيمات – ونحن نوصي بان تتوجهوا لتتلقوا التطعيم. كل شخص يتلقى التطعيم، سيكون محميا من المرض بعد 21 يوما من موعد تلقي الحقنة، بمستوى 95 في المائة.

ولكن ما يزال ينبغي أن نتذكر معطيا واحدا آخر: كي نتغلب على الوباء يجب تطعيم ما لا يقل عن 70 في المائة من السكان. بمعنى انه حتى بعد ان يتم البدء بإعطاء التطعيمات، وطالما لم يتلقاه 70 في المائة من المواطنين، ستتواصل العدوى. متلقو اللقاح انفسهم وان سيصبحوا آمنين، ولكن أولئك الذين لم يتلقوه بعد – او الذين يرفضونه– سيواصلون نقل العدوى وتلقيها.

وبالتالي فإن الاستنتاج واضح: اذهبوا وتلقوا اللقاح – وواصلوا التصرف بكبح للجماح. واصلوا وضع الكمامات، حافظوا على المسافة والتباعد الاجتماعي، امتنعوا عن التجمهرات واللقاءات غير الحيوية. فكورونا ما تزال هنا.

ان جلب التطعيمات الى إسرائيل – وهي بشرى طيبة ومشجعة، بلا شك – أدى، لشدة الأسف، الى لامبالاة ليس لها أي مبرر. وفي الأيام الأخيرة، وبشكل غير مفاجئ، سجل ارتفاع واضح ومقلق في معطيات الوباء. المزيد من المرضى المؤكدين في كل يوم، منحنى العدوى، الـ R الشهيرة ترتفع – ومعها معدل المرضى المؤكدين من اصل المفحوصين، الذي يواصل الارتفاع ووصل منذ الآن الى 3.5 في المائة.

لقد أدى هبوط التطعيمات في مطار بن غوريون الى ظاهرتين متكررتين عندنا: اللامبالاة – والبحث عن المذنبين لدى الجيران. كل قطاع يبحث عن معطيات الإصابة التي تنشر ويجد فيها أدلة على صحة سلوكه.

لا يوجد أي معنى للعودة الآن للسؤال اذا كانت حاجة لفرض اغلاق ليلي في أيام عيد الحانوكا. فالإغلاق لم يفرض ولم تفرض أيضا قيود أخرى، والمعطيات تثبت أن تحذيرات وزارة الصحة من تفاقم الإصابة كانت بالفعل في مكانها.

في قسم كورونا لدينا، في مستشفى اسوتا في اسدود، وان كان لا يوجد تغيير حقيقي في عدد المرضى في المستشفى، ولكن المعطيات عن الارتفاع في عدد المرضى الخطيرين وعن استمرار الوفيات جراء المرض يجب أن تشعل ضوء تحذير وتستوجب تشديدا للقيود.

كما يذكر، فان الحكومة وضعت مستوى 2.500 مريض كورونا مؤكد في اليوم اذا ما تم اجتيازه، ستكون حاجة الى “لجم مشدد”. وقد تم اجتياز هذا المستوى بشكل رمزي، بالذات عندما توشك حملة التطعيم على البدء.

إذن نعم للتطعيم ونعم للجم. اللجم الذي ما قبل التطعيم.