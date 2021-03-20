“رفاق السلاح”.. “الإسلامي” يوقع مذكرة تفاهم مع “الائتمان العسكري”

عمان – الغد- تنفيذا للمبادرة الملكية السامية للمتقاعدين العسكريين (رفاق السلاح)، وقع البنك الإسلامي الأردني وصندوق الائتمان العسكري مذكرة تفاهم يقوم البنك الإسلامي بموجبها بتقديم مجموعة من المنتجات والخدمات التمويلية وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية للمتقاعدين العسكريين والتي من شأنها تلبية متطلباتهم التمويلية بكل سهولة ويسر وبشروط ميسرة وبنسب ربح تفضيلية.

وقع مذكرة التفاهم عن البنك الإسلامي الأردني الرئيس التنفيذي / المدير العام الدكتور حسين سعيد سعيفان وعن صندوق الائتمان العسكري المدير العام للصندوق السيد أمجد حجازي.

وتتضمن مذكرة التفاهم تقديم التمويل اللازم للمتقاعدين العسكريين لشراء (السيارات، الأجهزة الكهربائية، الأثاث، المنازل، مواد البناء، الأراضي إضافة الى العديد من السلع الأخرى) وفق صيغ بيع المرابحة والبيوع الأخرى أو بصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك لشراء (الشقق، الأراضي) ولمدد سداد طويلة ومناسبة وبدون عمولة منح ائتمان أو عمولة تنفيذ التمويل.

وأعرب الدكتور حسين سعيد بهذه المناسبة عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة خدمة لأبناء الوطن من رفاق السلاح المتقاعدين العسكريين الذين هم مصدر فخر واعتزاز للجميع واستجابة للمبادرة الملكية السامية وتأكيداً لدور البنك الإسلامي الأردني الاقتصادي والاجتماعي بتعزيز الشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة والتي تهدف إلى تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي وخدمة الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع المحلي ومواجهة الصعوبات المختلفة في ظل انتشار جائحة “كورونا” وتبعاتها السلبية على المواطنين.

وبين الدكتور حسين سعيد أنه يمكن للإخوة المتقاعدين العسكريين الراغبين بالحصول على أي من المنتجات التمويلية مراجعة أي من فروع ومكاتب البنك الإسلامي الأردني اعتباراً من تاريخ 21 /3/ 2021 والتي يبلغ عددها 108 فروع ومكاتب منتشرة في جميع أنحاء المملكة.

وقال مدير عام صندوق الائتمان العسكري أمجد حجازي، إن توقيع هذه المذكرة يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بدعم المتقاعدين العسكريين (رفاق السلاح) والوقوف معهم دوما، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تتيح للمتقاعدين الكثير من المزايا التي من شأنها تلبية متطلباتهم التمويلية بكل سهولة ويسر وبشروط ميسرة وبنسب ربح تفضيلية، مشيداً بالوقت ذاته بجهود البنك الإسلامي الأردني في دعم المتقاعدين العسكريين.