رفض إدخال 600 طن أرز مستورد إلى الأسواق

عمان- الغد- رفضت وزارة الزراعة دخول حوالي 600 طن من مادة الأرز المستورد من بعض دول شرق آسيا، لبلوغ مستوى متبقيات المبيدات المسموح به لدى هذه الدول أعلى من المسموح به في المملكة.

وحسب بيان للوزارة، تم رصد مخالفة وجود متبقيات المبيدات بمستوى مخالف، ما حدا بالوزارة رفض إدخالها إلى السوق الأردني بعد التنسيق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

واشار البيان الى انه ومن خلال برنامج رصد متبقيات المبيدات الزراعية في المنتجات البستانية، اطلقت وزارة الزراعة البرنامج الوطني للرقابة على المتبقيات نهاية عام 2018 لفحص الارساليات المعدة للتصدير وفحص أكثر من 900 موقع إنتاج في المناطق الزراعية والمواسم المختلفة وفحص عينات دورية من الأسواق المركزية، كما يتم فحص الارساليات البستانية والمحاصيل الحقلية والبقوليات والارز ومنتجات الحبوب المستوردة عبر المراكز الحدودية.

واكد البيان، ان الوزارة ستعمل على تطبيق مستوى متبقيات المبيدات الجديد على كافة الارساليات المستوردة اعتبارا من تاريخ 2019/8/31، مشيرا الى انه تم تبليغ المستوردين الاعضاء في نقابة تجار المواد الغذائية بالالتزام بتنفيذ مستوى متبقيات المبيدات الجديد.