عمان- الغد- علمت “الغد” من مصدر حزبي أن لجنة شؤون الاحزاب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، أبلغت حزب التحالف المدني بقرار رفض اندماجه مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي أول من أمس الاثنين.

وقال مصدر لـ”الغد”، إن قرار الرفض لم يكن واضحاً، فيما أكد لجوء الحزب بتقديم طلب اعتراض على قرار اللجنة على الفور.

وكان حزبا التحالف المدني والديمقراطي الاجتماعي قد اتخذا قراراً بالاندماج مؤخراً بعد أشهر من الحوارات الداخلية داخل الحزبين، انتهت إلى قرارات مركزية لكل منهما.

وعقد حزب التحالف المدني مؤتمره التأسيسي الأول في 24 أغسطس/ آب المنصرم، معلناً تصويت الهيئة العامة على قرار الاندماج مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يتولى موقع أمينه العام النائب السابق جميل النمري.

وشهد المؤتمر التأسيسي الأول إدخال تعديلات على النظام الأساسي بما يراعي قرار الاندماج، حيث يعتبر حزب التحالف من أحدث الأحزاب إذ حصل على ترخيصه رسمياً مطلع العام الجاري.