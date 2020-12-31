رفع أسعار البنزين والديزل وتثبيت الكاز والغاز

عمان- الغد- عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الخميس الموافق 31 كانون الأول اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من (1-31 كانون الثاني القادم)، حيت تم استعراض معدل الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر كانون الأول ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تشرين الثاني الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعا ملحوظاً على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر كانون الأول.

و قد انعكس هذا على أسعار المشتقات النفطية المحلية خلال نفس الفترة بنسب متفاوتة، حيث ارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر كانون الأول بمقدار 30 فلسا ليصبح 695 فلس/لتر بدلاً من 665 فلس/لتر، وارتفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 30 فلسا ليصبح 910 فلس/لتر بدلا من 880 فلس/لتر، وارتفع سعر الديزل بمقدار 30 فلس/لتر ليصبح 500 فلس/لتر بدلاً من 470 فلس/لتر، وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء تم تثبيت سعر مادة الكاز عند 460 فلس/لتر ، كما بقي سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/ أسطوانة .

وتجدر الاشارة الى أن معدل سعر خام برنت ارتفع من 42.5 دولار للبرميل لشهر تشرين الثاني الماضي الى 49.8 دولار للبرميل في شهر كانون الأول.