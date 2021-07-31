رفع أسعار المحروقات للمرة السادسة في 2021

رهام زيدان

عمان – رفعت الحكومة أمس أسعار المشتقات النفطية الأساسية لشهر آب (أغسطس) ما بين 1.6 % إلى 2.5 % مع الابقاء على سعر أسطوانة الغاز.

وبحسب ما أعلنته وزارة الطاقة والثروة المعدنية أمس تم رفع سعر لتر البنزين أوكتان 90 بنسبة بلغت نحو 2.5 % ليصل سعره إلى 830 فلسا للتر (16.600 دينار للصفيحة) من 810 فلسات للتر(16.2 دينار للصفيحة) الشهر الماضي.

وبهذا تكون هذه المرة السادسة التي ترفع فيها الحكومة أسعار المشتقات النفطية منذ بداية العام الحالي.

كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 بنسبة قاربت 2.9 % إلى 1.07 دينار للتر( 21.400 دينار للصفيحة) من 1.04 دينار (20.8 دينار للصفيحة)، ورفع سعر اللتر من مادتي الكاز والديزل بنسبة 1.6 % تقريبا إلى 615 فلسا للتر(12.300 دينار للصفيحة ) من 605 فلسات للتر (12.100 دينار للصفيحة) الشهر الماضي.

وتم الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة.

يشار إلى أن الحكومة تفرض ضريبة مقطوعة على المشتقات اللنفطية على البنزين 90 تبلغ قيمتها 370 فلسا للتر، وبنزين 95 بقيمة 575 فلسا للتر، والديزل والكاز 165 فلسا للتر.

وقالت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية أمس إنها استعرضت الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تموز ومقارنتها بمثيلاتها لشهر حزيران (يونيو) الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعا ملحوظا على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر تموز(يوليو).

وأشارت الوزارة إلى أن معدل سعر خام برنت ارتفع إلى 75 دولارا للبرميل في شهر تموز الحالي مقابل 72.9 دولار للبرميل المسجل في شهر حزيران (يونيو) الماضي.

إلى ذلك، قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر آب المقبل بقيمة صفر، وهي نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر تموز الحالي.

يذكر أن الحكومة ومن خلال الهيئة تثبت قيمة هذا البند عند “صفر” منذ شهر نيسان (ابريل) 2020 حيث انخفض معدل أسعار نفط برنت في تلك الفترة ودرست الحكومة على إثر ذلك أثر انخفاض هذا المعدل على أسعار الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء.

وبدأت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في بداية شهر 12/2017 تفعيل بند فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء الشهرية عندما سجل معدل خام برنت ارتفاعا ملحوظا في ذلك الوقت وبلغ حوالي 67ر58 دولار للبرميل لثلاثة أشهر متتالية متجاوزا المعدل التأشيري الوارد في آلية تفعيل بند فرق أسعار الوقود في التعرفة.