رفع أسعار المحروقات من 1.7 إلى 3.2 %

عمان- الغد- رفعت الحكومة أسعار المشتقات النفطية الأساسية للشهر الحالي بين 1.7 % إلى 3.2 % فيما ثبتت قيمة بند الوقود على فواتير الكهرباء عند قيمته الصفرية السابقة.

وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في بيان اصدرته أمس “إن لجنة تسعير المشتقات النفطية عقدت اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا لشهر أيلول (سبتمبر) إذ تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر آب(أغسطس) ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تموز(يوليو) الماضي”.

وقد انعكس هذا على أسعار المشتقات النفطية المحلية خلال نفس الفترة بنسب متفاوتة، فارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 20 فلسا ليصبح 675 فلسا/لتر بدلاً من 655 فلسا/لتر وبنسبة 3 %.

وارتفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 15 فلسا ليصبح 890 فلسا/لتر بدلا من 875 فلسا/لتر وبنسبة 1.7 %، وارتفع سعر الديزل والكاز بمقدار 15 فلسا/لتر ليصبح 480 فلسا/لتر بدلا من 465 فلسا/لتر وبما نسبته 3.2 %.

وأشارت الوزارة إلى أن معدل سعر خام برنت ارتفع من 43.4 دولار للبرميل لشهر تموز(يوليو) الماضي الى 44.8 دولار للبرميل في شهر آب (أغسطس) وكما جرت العادة، قررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير.

وتطبق الحكومة منذ تموز(يوليو) الماضي الضريبة المقطوعة بقيمة 370 فلسا على لتر البنزين 90 أوكتان، و575 فلسا على لتر بنزين 95، و165 فلسا، على لتر الديزل والكاز.

وقررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أمس تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر أيلول (سبتمبر) المقبل بقيمة صفر وللشهر الخامس على التوالي، وهي نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر آب (أغسطس) الماضي.

وبدأت الحكومة منذ الأول من نيسان(ابريل) بتحديد قيمة هذا البند بصفر على فاتورة الكهرباء بدلا من 10 فلسات لكل كيلو واط سابقا، حيث انخفض معدل أسعار نفط برنت في تلك الفترة ودرست الحكومة على إثر ذلك أثر انخفاض هذا المعدل على أسعار الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء.

وكانت قيمة الزيادة في بند فرق أسعار الوقود تحتسب على كامل الاستهلاك الشهري للمشترك إذ يمكن للمشترك المشمول بالزيادة، حساب قيمة الارتفاع في فاتورته من خلال ضرب قيمة بند فرق أسعار الوقود بكامل كمية الاستهلاك الشهرية المثبت على الفاتورة وإضافة ناتج هذه العملية إلى قيمة الفاتورة وفقا لما أوضحته هيئة الطاقة والمعادن في وقت سابق.