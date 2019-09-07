رفع الأثقال..حيلة رياضية للتغلب على الشيخوخة

الغد- كشف خبراء صحيون في بريطانيا، أن رفع الأثقال يساعد الإنسان على حماية العضلات وكثافة العظام رغم التقدم في العمر.

وبحسب ما نقلت “سكاي نيوز”، فإن الأشخاص البالغين يحتاجون إلى القيام بحصص في رفع الأثقال لأن الأمر مفيدٌ جدا للصحة.

وأورد المصدر أن دليل الأنشطة البدنية الجديد في بريطانيا، ينصح بحصتين على الأقل من رفع الأثقال في الأسبوع من أجل الحفاظ على قوة العضلات.

ولا يقتصر الأمر على رفع الأثقال في النوادي الرياضية، إذ يقول الخبراء إن الجسم يستفيد أيضا من حمل الأطفال الصغار أو رفع أكياس التسوق الثقيلة.

ويوضح الدليل أنه يتوجب على الإنسان أن يواظب على رفع الأثقال حتى يشعر بأنه صار متعبا وأضحى في حاجة إلى قسط من الراحة.

وتدخل كثافة العظام وكتلة العضلات، في مرحلة من التراجع، بدءًا من عمر الخمسين، ويؤدي هذا “التقهقر” إلى عجز الأشخاص المسنين عن التحرك بشكل سليم، أو أنهم يؤدون مهامهم اليومية بصعوبة كبيرة.

أما الأشخاص المتقدمون في العمر، ممن يريدون القيام بتمارين رفع الأثقال، فيستحب أن يكونوا تحت إشراف أشخاص متدربين، حتى لا يتعرضوا لإصابات.

ويقول البروفيسور، دامي سالي دافيس، إن رفع الأثقال يعيننا على الحركة بشكل جيد حين نتقدم في العمر، حتى وإن كان هذا النشاط لا يحظى بشعبية كبيرة وسط الناس.

وأضاف أن رفع الأثقال من الأشياء التي تضمن لنا الاستقلالية على المدى البعيد، لأننا سنكون قادرين على الاعتماد على أنفسنا، بشكل أكبر في المستقبل، وهو أمرٌ قد لا يحصل في حال لم نقبل على الرياضية.